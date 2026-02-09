Thomas & Friends: Wonders of Sodor: Dieser Zug hat keine Bremse

Dovetail Games hat gemeinsam mit Mattel ein neues Spiel im beliebten Eisenbahn-Universum angekündigt. Mit Thomas & Friends: Wonders of Sodor erwartet Fans eine eigenständige, storybasierte Abenteuererfahrung von den Machern von Train Sim World.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Thomas & Friends könnte ein freundlicher Familenspaß werden

Das Spiel basiert unmittelbar auf der bekannten TV-Serie. Und richtet sich daher vor allem an jüngere Spielerinnen und Spieler sowie an Familien. Im Mittelpunkt stehen dabei acht erzählerische Abenteuer, die zudem von Mark Moraghan, einem der Original-Erzähler der Serie, vertont werden. Während dieser Geschichten erkundet ihr gemeinsam mit Thomas, Percy, Gordon, Emily und Diesel die Insel Sodor und helft ihnen dabei, alltägliche Aufgaben zu bewältigen. Sowie kleinere Herausforderungen zu meistern. Dabei übernehmen die Spieler die Kontrolle über verschiedene Lokomotiven und fahren bekannte Strecken, die sich von Vicarstown bis nach Knapford erstrecken. Neben dem freien Erkunden der Insel gibt es außerdem einfache Rätsel und unterschiedliche Aktivitäten. Zu denen unter anderem die sogenannte Shunting Truck Challenge zählt, bei der Waggons korrekt rangiert werden müssen. Insgesamt liegt der Fokus klar auf einer entspannten und kindgerechten Spielerfahrung. Die nicht nur Neugier weckt, sondern auch Problemlösungsfähigkeiten fördert. Und zugleich die Freude an Zügen in den Vordergrund stellt.

Thomas & Friends: Wonders of Sodor erscheint demnächst für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Zusätzlich wird es eine Deluxe Edition geben, die James als spielbare Lokomotive freischaltet. Und vier weitere Abenteuer auf der Insel Sodor enthält. Mit seinem erzählerischen Ansatz und der bekannten Figurenwelt dürfte das Spiel vor allem für junge Fans der Serie und ihre Familien interessant sein.