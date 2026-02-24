The Simpsons: Hit & Run kehrt zurück?

Kaum ein Spiel zur Kultserie Die Simpsons genießt so viel Nostalgie wie The Simpsons: Hit & Run. Das 2003 veröffentlichte Action-Adventure im GTA-Stil gilt für viele Fans bis heute als die beste Videospielumsetzung der gelben TV-Ikonen. Jetzt gibt es neue Bewegung rund um das damalige Entwicklerstudio.

Radical Entertainment wird zu New Radical Games

Das ursprüngliche Studio Radical Entertainment ist unter neuem Namen zurück. Die Firma firmiert nun als New Radical Games und scheint aus einer Zusammenführung mit dem kanadischen Team Hothead Games hervorgegangen zu sein. Eine kürzlich entdeckte Website des Studios, die bereits seit April 2025 online ist, sorgt nun für Spekulationen. Dort finden sich zahlreiche Verweise auf The Simpsons: Hit & Run sowie auf weitere frühere Titel wie Prototype und Crash Tag Team Racing.

Remaster in Sicht?

Allein die prominente Platzierung von Hit & Run auf der Website reicht aus, um bei Fans neue Hoffnungen zu wecken. Seit Jahren wird nach einem Remaster oder gar Remake des Klassikers gerufen. Offiziell bestätigt ist bislang nichts. Allerdings sind mehrere ehemalige Radical-Mitarbeiter beteiligt. Mitgründer Ian Wilkinson ist als CEO von New Radical Games tätig, während Tim Bennison die Rolle des COO übernimmt. Das deutet zumindest auf einen ernsthaften Versuch hin, das Studio neu zu etablieren.

Ob das tatsächlich den Weg für eine Neuauflage von The Simpsons: Hit & Run ebnet, bleibt offen. Klar ist jedoch: Das Team scheint stolz auf sein Vermächtnis zu sein.