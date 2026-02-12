Starship Troopers: Ultimate Bug War – Demo veröffentlicht

Die Föderation ruft Heldinnen und Helden weltweit dazu auf, sich dem Kampf zu stellen: Am 16. März erscheint nämlich Starship Troopers: Ultimate Bug War! für PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Veröffentlicht von Dotemu und entwickelt von Auroch Digital, liefert der Retro-FPS Starship Troopers: Ultimate Bug War! einen brandneuen Kampf gegen die tödlichsten Schädlinge aus der Galaxie. Stürzt euch in eure erste Mission, und ladet euch jetzt die Demo herunter, noch bevor sie im Rahmen des Steam Next Fest präsentiert wird.

→ Demo auf Steam

Die brandneue Demo von Starship Troopers: Ultimate Bug War! versetzt euch in das Strandparadies Zegema Beach, das von der invasiven Spezies der Arachnoiden überrannt wurde, die im Mittelpunkt der legendären, actiongeladenen Kriegsführung von Starship Troopers steht. Vernichtet die krabbelnde Bedrohung an dem einst malerischen Urlaubsziel und den nahe gelegenen Militärfestungen und schließt euch im Kampf gegen eine Reihe einzigartig gefährlicher Bugs an, mit einem beeindruckenden Arsenal und verheerenden taktischen Schlägen.

Der Dienst garantiert die Staatsbürgerschaft: Macht daher den ersten Schritt, um die Zukunft der Menschheit zu schützen, und seht euch die neue Aufnahmen aus dem Einsatzgebiet im heutigen Gameplay-Trailer an:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Über Starship Troopers: Ultimate Bug War!

Offene Missionen in Starship Troopers: Ultimate Bug War! ermöglichen es, eigene Wege auf dem Schlachtfeld zu wählen. Erkundet weitläufige Umgebungen, um Ziele zu entdecken, Zonen vor Angriffen zu verteidigen, gigantische Bugs auszuschalten und Kameradinnen und Kameraden vor dem sicheren Tod zu retten. Mit Geheimnissen, die in jedem Level lauern, reichlich freischaltbarer Feuerkraft und sogar steuerbaren mechanischen Zweibeinern, genießt ihr im Kampf gegen die Arachnoiden die volle Unterstützung der Föderation. Denn ob im Nahkampf, aus der Luft oder schwer gepanzert – diese Kreaturen sind nur darauf aus, euch in Stücke zu reißen.

Durchlebt Dietz’s legendäre Karriere in Starship Troopers: Ultimate Bug War! aufs Neue, während ihr die Arachnoiden in ihrer Heimat Klendathu, auf Planet P und darüber hinaus vernichtet. Setzt ein verheerendes Arsenal aus 14 Waffen (darunter das legendäre Morita-Gewehr), 11 taktischen Unterstützungen und dem mechanischen Zweibeiner M7 Razorback ein, um in einer herrlich blutigen 3D-Pixel-Kampferfahrung die Vorherrschaft der Menschheit in der gesamten Galaxie zu sichern.

Angehende Bürgerinnen und Bürger, die sich bestmöglich vorbereiten möchten, können das Anti-Bug-Kampftraining von Starship Troopers: Ultimate Bug War! nutzen und die Fähigkeiten erlernen, die es braucht, die Bedrohung durch die Insekten zu beseitigen.