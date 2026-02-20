Star Wrath – Extraktion-Shooter im Weltall angekündigt

Gaijin Entertainment hat überraschend Star Wrath angekündigt, ein Extraction-Multiplayer-Actionspiel, das am Rande eines zerstörten Sonnensystems spielt. Dort kämpfen Raumschiffe um Ressourcen und sammeln DNS-Proben der besten Piloten. Ab heute können Spieler das Spiel auf ihre Steam-Wunschliste setzen und sich auf der offiziellen Website für die geschlossene Beta anmelden. Die Beta ist jetzt live.

→ Anmeldung zur Beta

In Star Wrath können die Spieler ihre eigenen modularen Raumschiffe bauen, individualisieren und einsetzen. Sie begeben sich auf riskante Raids, kämpfen in PvE- und PvP-Begegnungen und versuchen, mit so viel Beute wie möglich zu entkommen. Jede Expedition ist riskant: Verstecke dich in den tödlichen Nebeln, überfalle ahnungslose Rivalen und überlebe intensive Raumkämpfe mit realistischer Physik und einem fortschrittlichen Schadenssystem. Jeder Teil des Schiffes – vom äußeren Rumpf bis zu den internen Modulen – kann zerstört werden und beeinflusst so in Echtzeit die Leistung und Überlebenschancen.

Jeder Pilot in Star Wrath verfügt über einzigartige Kombination von Fähigkeiten, die den Verlauf einer Schlacht entscheidend beeinflussen können. Um diese freizuschalten und zu verbessern, bearbeitet der Spieler die DNA seines Piloten. Die erfolgreichsten Kombinationen können aus den Körpern besiegter Gegner gewonnen werden. Und so kannst du in den gefährlichen Raumkämpfen von Star Wrath nicht nur dein Schiff und deine Fracht verlieren, sondern auch einen Teil von dir selbst.

Alle interessierten Spieler können sich für die Beta-Version bewerben, indem sie sich mit ihrem Gaijin.Net-Konto anmelden und ein kurzes Formular ausfüllen. Die Einladungen werden in mehreren Runden verschickt. Für alle, die sich einen garantierten Zugang sichern wollen, gibt es jetzt die „Founder’s Packs“, die sofortigen Zugriff auf die Beta garantieren und weiteren exklusiven Content enthalten: einzigartige Schiffsbaupläne, verbesserte Module, leistungsstarke Waffen und spezielle kosmetische Gegenstände. Es gibt vier verschiedene Bundles für die unterschiedlichen Klassen (Scout, Sniper, Tank) sowie ein Bundle mit drei Schiffen und Keys für Freunde.