Star Wars: Galactic Racer – Neuer Gameplay-Trailer

In der gestrigen State of Play wurde ein neuer Trailer zum kommenden Star Wars: Galactic Racer gezeigt. Pod-Racing mit irren Geschwindigkeiten und waghalsigen Strecken – here we go!

Im Vordergrund von Star Wars: Galactic Racer stehen die beliebten und illegalen Pod Rennen. Geschichtlich setzt der Racer nach dem Zerfall des Imperiums an, wohingegen die Neue Republik gerade ihren Wiederaufbau organisiert. Ein perfekter Zeitpunkt also für die zahlreichen Syndikate, aus dem herrschenden Chaos ihre Vorteile zu ziehen.

→ weitere Star Wars News

Umso lohnender ist dann auch die eigene Fahrweise. Je rücksichtsloser ihr agiert, desto höher steigt ihr in der Gunst der Zuschauer. Rammt Rivalen, blockiert ihre Wege oder befördert sie gleich ganz aus dem Rennen. Am Ende eurer Reise wollt ihr schließlich möglichst weit oben im Ranking der Galaktischen Liga landen. Je besser eure Ruf, desto lohnendere Events winken.

Die Flitzer sind in unterschiedliche Klassen aufgeteilt, so dass ihr einen Racer eurem eigenen Spielstil entsprechend wählen und konfigurieren könnt. Darf es etwas schneller sein, solltet ihr beachten, dass Leichtgewichte recht fix von der Strecke gerammt werden können. Bullige Boliden hingegen machen aus jedem Gegner Kleinholz, sind dafür in der Endgeschwindigkeit dafür aber auch langsamer unterwegs.

Ob ihr der Solo-Kampagne frönt oder euch im Online-Multiplayer beweisen möchtet, liegt an euch. Ein genaues Releasedatum steht noch aus (irgendwann 2026), Vorbestellungen sind allerdings schon jetzt möglich.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

→ off. Webseite des Spiels