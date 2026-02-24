skate. Season 3 bringt neue Maps, Tricks, Events und Performance-Updates

Electronic Arts und Entwickler Full Circle haben enthüllt, was Spieler in Season 3 von Skate erwartet. Neben frischen Inhalten stehen auch Performance-Verbesserungen und Stabilitäts-Updates im Fokus.

Isle of Grom kehrt zurück zu skate

Season 3 bringt eine erweiterte und überarbeitete Version der Isle of Grom zurück. Außerdem werden neue Tricks eingeführt, darunter Darkslides und Dark Catches sowie verbesserte und reaktionsschnellere Boneless-Moves. Neu ist auch der Spielmodus Speedlines. Dieser erinnert an klassische Line Challenges, legt jedoch stärkeren Fokus auf Geschwindigkeit und flüssige Bewegungsabläufe.

Auch optisch wird nachgelegt. Spieler können ihre Skater mit Tattoos ausstatten, die sich in Größe, Rotation und Position anpassen lassen. Einige Designs sind kostenlos, andere werden mit der Ingame-Währung San Van Bucks erworben. Über den Season 3 Skate.Pass kommen neue Markenitems von adidas, Vans und Thrasher ins Spiel. Zusätzlich werden Labels wie huf und Jenkem integriert. Weitere kosmetische Loadouts erweitern die Anpassungsmöglichkeiten.

Replay Editor und Shop 2.0

Der Replay Editor erhält neue Effekte wie Exposure, Colour Temperature, Colour Saturation, Barrel Distortion und Vignette inklusive einstellbarer Parameter. Auch die Lautstärkeregelung wird präziser. Der Ingame-Store wird mit Version 2.0 neu aufgesetzt. Ein überarbeiteter Katalog mit mehr als 200 Items umfasst Charakterausrüstung, Boards und Tattoos. Mid-Season-Events sollen deutlich verändert werden. Zudem kommen neue Creator Challenges mit einem prominenten Gastdesigner. Langfristig plant Full Circle zahlreiche weitere Features. Dazu gehören der soziale Meetups-Modus, Spot Battle und S.K.A.T.E. als rundenbasierte Modi, ein neues Matchmaking-System und ein zusätzlicher Indoor-Spielbereich. Weitere geplante Inhalte umfassen private Server, Underflips, von Spielern erstellte Parks, Leaderboards, Proximity Chat, klassische Spots aus Skate 1 bis 3, neue Boardformen und weitere Legacy-Modi.

Season 3 soll dabei zudem einen klaren 70er-Jahre-Vibe erhalten. Weitere Details werden am 5. März veröffentlicht. Wir berichten auf jeden Fall weiter und sind gespannt.