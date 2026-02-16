Saros: Neues Gameplay zum Sci-Fi-Shooter veröffentlicht

Sony Interactive Entertainment hat einen neuen Gameplay-Überblickstrailer zu Saros veröffentlicht und der Sci-Fi-Shooter macht bereits jetzt ordentlich Eindruck. Entwickelt wird das Spiel von Housemarque, dem Studio hinter dem gefeierten PS5-Titel Returnal. Entsprechend liegt der Fokus erneut auf intensiver Action, schnellen Kämpfen und einem atmosphärischen Science-Fiction-Setting.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Eine gefährliche Mission auf Carcosa

Saros spielt auf dem Planeten Carcosa, einer Welt, die sich scheinbar ständig verändert. Unter dem bedrohlichen Einfluss einer ominösen Sonnenfinsternis, der sogenannten Eclipse, wird die Umgebung zunehmend instabil und gefährlich. Ihr übernehmt die Rolle von Arjun Devraj, gesprochen von Rahul Kohli. Als Soltari Enforcer wird er auf die fremde Welt entsandt, um das Schicksal einer verschollenen Kolonie aufzuklären. Was als Suchmission beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Kampf ums Überleben.

Dynamische Biome und anpassbarer Spielstil in Saros

Im Trailer sind wechselnde Biome, schnelle Gefechte und spektakuläre Effekte zu sehen. Laut offizieller Beschreibung können Spieler:

mächtige Upgrades freischalten

per World Dial Teleportation schnell reisen

ihren Spielstil mit sogenannten Carcosan Modifiers anpassen

sich Gegnern stellen, die sich mit zunehmender Eclipse weiterentwickeln

Die Welt reagiert also dynamisch auf das Fortschreiten der Geschichte und auf eure Entscheidungen im Spiel. Saros erscheint am 30. April exklusiv für PlayStation 5.