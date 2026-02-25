RTX-Update: NVIDIA erweitert DLSS 4 und DLSS 4.5 Support

In dieser Woche erscheint Resident Evil Requiem mit exklusiven Path-Tracing-Effekten für PC. Zusätzlich unterstützt der Titel NVIDIA DLSS 4 mit Multi Frame Generation sowie DLSS Ray Reconstruction, wodurch GeForce-RTX-Spieler ein besonders immersives und performantes Horror-Erlebnis erhalten.

Auch andere Titel profitieren von neuen RTX-Features: So bietet etwa die Demo zu John Carpenter’s Toxic Commando dank DLSS 4.5 Super Resolution eine weiter verbesserte Bildqualität.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt ein aktueller Leser-Blindtest von ComputerBase: Über 6.000 Teilnehmer verglichen Szenen aus sechs Spielen mit DLSS 4.5 Super Resolution, einer alternativen Technologie sowie der nativen Anti-Aliasing-Lösung. Das Ergebnis fiel eindeutig aus, DLSS 4.5 setzte sich in allen sechs Fällen durch und übertraf sogar die native Auflösung bei der Bildqualität.

Die RTX-Highlights im Detail

Resident Evil Requiem

In dem neuen Survival-Horror-Abenteuer verknüpft Resident Evil Requiem die Schicksale zweier Protagonisten, die mysteriöse Todesfälle untersuchen, die offenbar mit dem Raccoon-City-Vorfall von 1998 zusammenhängen.

Auf GeForce-RTX-PCs lassen sich umfangreiche Pathtracing-Effekte aktivieren, die durch DLSS Ray Reconstruction weiter optimiert werden. Dank Pathtracing rendert das Spiel mehrere Schattenquellen sowie komplexe Lichtphänomene wie Reflexionen und Lichtbrechungen durch Glas deutlich realistischer.

Besitzer einer GPU der GeForce RTX 50-Serie profitieren zusätzlich von DLSS 4 mit Multi Frame Generation, wodurch selbst bei hohen Auflösungen und maximalen Details sehr hohe Bildraten möglich sind.

Noch bis zum 16. März ist außerdem das GeForce RTX 50 Series Bundle erhältlich. Beim Kauf ausgewählter RTX-5090-, 5080-, 5070-Ti- oder 5070-Grafikkarten beziehungsweise entsprechender Desktop-PCs oder Laptops bei teilnehmenden Händlern erhalten Käufer eine Steam-Version des Spiels dazu.

Crimson Desert

Mit Crimson Desert veröffentlicht Pearl Abyss am 19. März ein ambitioniertes Open-World-Action-Adventure. Spieler übernehmen die Rolle von Greymane Kliff, der nach einem verheerenden Hinterhalt seine verstreuten Gefährten wiedervereinen will.

Zum Launch unterstützt das Spiel DLSS 4 mit Multi Frame Generation. Zusätzlich kommen Raytracing-Effekte zum Einsatz, die auf GeForce-RTX-50-Series-GPUs von Raytracing-Kernen der vierten Generation berechnet werden und für eine nochmals verbesserte visuelle Darstellung sorgen.

John Carpenter’s Toxic Commando

In John Carpenter’s Toxic Commando stellen sich bis zu vier Spieler kooperativ dem Sludge God und dessen monströsen Kreaturen. Vor dem Release am 12. März ist eine umfangreiche Demo bis zum 3. März verfügbar, die den ersten Akt, den Hub-Bereich sowie den vollständigen Koop-Modus umfasst.

Sowohl die Demo als auch die Vollversion unterstützen DLSS 4 mit Multi Frame Generation und NVIDIA DLAA für maximale Bildqualität. Darüber hinaus kann DLSS Super Resolution über die DLSS-Overrides der NVIDIA-App auf DLSS 4.5 Super Resolution aktualisiert werden.

ARC Raiders

Für ARC Raiders erscheint heute das kostenlose Shrouded Sky Update, das neue Gameplay-Elemente, kartenbezogene Features, Quality-of-Life-Verbesserungen und Updates für den In-Game-Store mit sich bringt.

Technisch setzt das Spiel auf mehrere NVIDIA-Technologien: DLSS 4 mit Multi Frame Generation in Kombination mit DLSS Super Resolution steigert die Performance deutlich. NVIDIA Reflex reduziert die Systemlatenz und sorgt für schnellere Reaktionen im Spiel. Zusätzlich nutzt NVIDIA RTXGI Raytracing, um eine realistischere und dynamischere Beleuchtung darzustellen.