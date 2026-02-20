Remake-Studio Bluepoint Games wird geschlossen

Ein weiterer Einschnitt in der Spielebranche: Sony Interactive Entertainment wird das Remake-Studio Bluepoint Games im März schließen. Das Team war unter anderem verantwortlich für das PS5-Remake von Demon’s Souls sowie das PS4-Remake von Shadow of the Colossus. Bluepoint wurde 2021 von Sony übernommen und arbeitete zuletzt als Co-Entwickler an God of War Ragnarök mit. Ein eigenes, neues Projekt des Studios war bereits im Januar 2025 eingestellt worden. Noch im Oktober suchte das Team Personal für ein Third-Person-Actionspiel, daraus wird nun offenbar nichts mehr.

Schwieriges Marktumfeld als Begründung

Laut einem Bericht von Bloomberg begründet Studio Business Group CEO Hermen Hulst die Entscheidung mit einem zunehmend herausfordernden Branchenumfeld. Steigende Entwicklungskosten, verlangsamtes Wachstum, verändertes Spielerverhalten und wirtschaftliche Gegenwinde machten es schwerer, Spiele nachhaltig zu entwickeln. Hulst betonte, die Entscheidung sei nicht leicht gefallen. Bluepoint sei ein außergewöhnlich talentiertes Team gewesen, dessen technische Expertise der PlayStation-Community herausragende Spielerlebnisse beschert habe. Gleichzeitig erklärte er, man werde versuchen, betroffenen Mitarbeitern nach Möglichkeit neue Positionen innerhalb des globalen Studio-Netzwerks anzubieten.

PlayStation blickt nach vorn

Trotz der Schließung zeigt sich Sony zuversichtlich für die Zukunft. Hulst sprach von einer starken Roadmap für das Geschäftsjahr 2026 und betonte, dass Kreativität, Innovation und unvergessliche Spielerlebnisse weiterhin im Mittelpunkt der PlayStation Studios stehen sollen.

Für viele Fans dürfte die Schließung dennoch ein bitterer Moment sein. Bluepoint hatte sich über Jahre hinweg einen Ruf als Spezialist für hochwertige Remakes erarbeitet – und galt lange als feste Größe im PlayStation-Portfolio.