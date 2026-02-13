Project Windless: Action-RPG mit muskelbepacktem Hahn angekündigt

Project Windless ist wohl eines der ungewöhnlichsten Projekte, die in letzter Zeit angekündigt wurden. Publisher Krafton lässt euch in die Rolle eines zweibeinigen, muskelbepackten Hahns schlüpfen, der seine Gegner kompromisslos zu Kleinholz verarbeitet. Ja, richtig gelesen.

Project Windless: Koreanische Mythologie trifft Open World

Hinter dem kuriosen Protagonisten steckt allerdings mehr als nur ein Meme. Project Windless ist ein Singleplayer Open-World Action-RPG, das im Universum der gefeierten koreanischen Fantasy-Romanreihe The Bird That Drinks Tears spielt. Die Vorlage genießt in Südkorea Kultstatus und liefert den mythologischen Unterbau für das Spiel. Ihr übernehmt die Rolle eines mächtigen Rekon-Kriegers und erkundet eine weitläufige, vom Krieg gezeichnete Welt. Zwischen pastoral anmutenden Landschaften, epischen Schlachtfeldern und massiven Auseinandersetzungen soll es darum gehen, Allianzen zu schmieden, überwältigende Feinde zu bezwingen und ein zersplittertes Land zu einen, um den Grundstein für ein neues Königreich zu legen.

Große Schlachten und ein mythisches Setting

Neben klassischen Action-RPG-Elementen verspricht das Spiel groß angelegte Gefechte und eine dichte Fantasy-Atmosphäre, die stark von koreanischer Mythologie inspiriert ist. Der Fokus liegt klar auf einer cineastischen Einzelspieler-Erfahrung in einer offenen Welt. Project Windless befindet sich derzeit für PlayStation 5 in Entwicklung. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang noch nicht.