Pokémon Feuerrot und Blattgrün erscheinen für Switch

Nintendo hat offenbar etwas zu früh die Katze aus dem Sack gelassen: Auf dem eShop sind bereits die Listings für Pokémon Feuerrot und Pokémon Blattgrün live gegangen. Inzwischen wurde die Veröffentlichung auch offiziell bestätigt. Die beiden Game-Boy-Advance-Klassiker erscheinen am 27. Februar, passend zum Pokémon Day. Preislich liegen sie bei 19,99€ pro Spiel. Anders als viele Retro-Titel laufen FireRed und LeafGreen nicht über Nintendo Switch Online, sondern können einzeln digital erworben werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Digitalkauf statt Abo

Wer die Spiele kaufen möchte, bekommt sie ausschließlich digital. In Japan wird es zwar eine „physische“ Version geben, dabei handelt es sich jedoch ebenfalls nur um eine Code-in-Box-Variante. Laut Nintendo of America sind keine klassischen Modul-Versionen geplant. Interessant ist zudem, dass jede Sprachversion als separater Download angeboten wird. Wer vorbestellt, sollte also genau darauf achten, die gewünschte Sprache auszuwählen.

Jubiläums-Highlight zum 30. Geburtstag

Die Neuveröffentlichung gilt als wichtiger Bestandteil der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der Pokémon-Reihe. Bereits zum 20. Jubiläum hatte Nintendo klassische Titel auf dem 3DS neu aufgelegt. Mit FireRed und LeafGreen kehren nun zwei besonders beliebte Remakes von Pokémon Rot und Blau zurück.

Die Spiele sollen kurz nach einer Pokémon Presents-Ausgabe am 27. Februar verfügbar sein. Weitere Ankündigungen rund um das Jubiläum dürften also nicht lange auf sich warten lassen.