NVIDIA RTX: Neue DLSS-Updates für Nioh 3, Carmageddon & mehr

Auch in dieser Woche gibt es Neuigkeiten rund um NVIDIA RTX, Nioh 3 und Vampires: Bloodlord Rising erhalten Unterstützung für DLSS 4 mit Multi Frame Generation. Carmageddon: Rogue Shift und Nightmare Frontier werden hingegen um DLSS Super Resolution ergänzt und profitieren damit von gesteigerter Performance und verbesserter Bildqualität.

Einblicke in die Entwicklung von Painkiller RTX

Darüber hinaus hat sich NVIDIA mit drei Entwicklern von Painkiller RTX zusammengesetzt, um einen Blick hinter die Kulissen des Remastering-Prozesses zu werfen. Im Fokus stand dabei der Einsatz von RTX-Technologien zur großflächigen Modernisierung der Spielinhalte. Mithilfe generativer KI wurden Tausende alter Texturen in hochwertige PBR-Materialien (Physically Based Rendering) umgewandelt – ein Arbeitsschritt, der klassisch mehrere Jahre in Anspruch genommen hätte. Dieser Ansatz ermöglichte es dem Team, repetitive Aufgaben zu reduzieren und neue Maßstäbe dafür zu setzen, wie kleinere Entwicklerstudios mit begrenzten Ressourcen ihre visuellen Ziele erreichen können. Das vollständige Interview ist online verfügbar.

Die neuesten Spiele mit RTX-Unterstützung

Nioh 3

Nioh 3 von KOEI TECMO setzt die düstere Samurai-Action-RPG-Reihe fort und erzählt die Geschichte eines jungen Kriegers, der in der konfliktreichen Sengoku-Zeit Japans zum nächsten Shogun bestimmt ist. Der Release erfolgt am 6. Februar, eine spielbare Demo ist bereits verfügbar. Fortschritte aus der Demo werden nahtlos in die Vollversion übernommen. Sowohl Demo als auch Hauptspiel unterstützen DLSS 4 mit Multi Frame Generation, wodurch GeForce-RTX-Spieler deutlich höhere Bildraten erzielen können.

Sea of Remnants (Closed Alpha)

Mit Sea of Remnants entführen NetEase Games und Joker Studio Spieler in eine geheimnisvolle Welt, in der sie als puppenartiger Seemann ohne Erinnerungen erwachen. Auf ihrer Reise rekrutieren sie eine Crew einzigartiger Charaktere, passen ihr Schiff modular an und stellen spezialisierte Teams für Erkundungen sowie rundenbasierte Kämpfe zusammen. Vom 5. bis 12. Februar läuft der geschlossene Alpha-Test „Wanderer Test“ für PC, in dem ausgewählte Teilnehmer erstmals Pathtracing sowie DLSS 4 mit Multi Frame Generation erleben können. Die Veröffentlichung ist für später in diesem Jahr geplant.

Vampires: Bloodlord Rising

In Vampires: Bloodlord Rising, dem Open-World-Abenteuer von Mehuman Games und Toplitz Productions, übernehmen Spieler die Rolle eines wiedererwachten Vampirfürsten. Seit dem Start des Early Access können sie ihre eigene Burg errichten, auf Blutjagd gehen und Diener befehligen. Auf GeForce-RTX-Grafikkarten sorgt DLSS 4 mit Multi Frame Generation für maximale Performance. Zusätzlich lässt sich über die NVIDIA-App DLSS Super Resolution auf DLSS 4.5 upgraden.

Carmageddon: Rogue Shift

Carmageddon: Rogue Shift von 34BigThings bringt die kultige Action-Rennspielreihe als Roguelite zurück. Spieler treten mit improvisierten Fahrzeugen, begrenztem Treibstoff und notdürftig zusammengebauten Waffen in chaotischen Rennen an. Zum Release am 6. Februar profitieren GeForce-RTX-Spieler von DLSS Super Resolution und DLAA, um sowohl Bildrate als auch Bildqualität zu verbessern. Über die NVIDIA-App ist zudem ein Upgrade auf DLSS 4.5 Super Resolution möglich.

Nightmare Frontier

Mit Nightmare Frontier präsentiert Ice Code Games einen taktischen Extraction-Looter, in dem Spieler gegen die albtraumhaften Dreadweavers antreten müssen. Mut, Strategie und Führungsstärke stehen dabei im Mittelpunkt. Bereits im Early Access unterstützt das Spiel DLSS Super Resolution und DLAA, was spürbare Performancegewinne ermöglicht. Auch hier kann über die NVIDIA-App auf DLSS 4.5 Super Resolution aufgerüstet werden.

Ausblick: NVIDIA auf der GDC

Auf der Game Developers Conference (GDC) wird NVIDIA außerdem zeigen, wie RTX Neural Rendering und KI-Technologien die Zukunft des Gamings beeinflussen. In einer exklusiven Session gibt John Spitzer, Vice President bei NVIDIA, Einblicke in kommende Entwicklungen rund um Path Tracing und generative KI-Workflows. Ergänzend dazu stellt sich Bryan Catanzaro, VP of Applied Deep Learning Research, in einer interaktiven „Ask Me Anything“-Runde den Fragen der Community zu aktuellen KI-Trends.