NVIDIA DLSS 4.5 – ein erster Einblick

Mit der Vorstellung von NVIDIA DLSS 4.5 auf der CES 2026 hat NVIDIA seine KI-gestützte Rendering-Technologie auf ein neues Level gehoben. Die zweite Generation des Transformer-Modells für Super Resolution bringt nicht nur deutlich bessere Bildqualität, sondern auch höhere Frameraten in über 400 Spielen und Apps. In Kombination mit der neu eingeführten Dynamic Multi Frame Generation und dem erweiterten 6X-Modus werden Spieler in der Lage sein, 4K-Gaming auf High-End-Monitoren flüssiger, detailreicher und reaktionsschneller als je zuvor zu erleben.

Eine neuer Transformer-Genration für Super Resolution

Herzstück von DLSS 4.5 ist die zweite Generation des Transformer-Modells für Super Resolution. Das Modell nutzt fünfmal mehr Rechenleistung als sein Vorgänger und wurde auf einem deutlich erweiterten High-Fidelity-Datensatz trainiert. Dadurch kann die KI Szenen auf einer viel tieferen Ebene analysieren, Bewegungs- und Pixeldaten intelligenter auswerten und Kanten präziser darstellen. Das Ergebnis sind klarere Details, stabilere Bewegungen und eine insgesamt bessere Bildwiedergabe.

Ein entscheidender Fortschritt liegt in der Arbeit direkt im linearen Farbraum. Während frühere Super-Resolution-Modelle und Temporal Anti-Aliasing oft in logarithmischer Farbskala arbeiteten, was zu abgeschwächten Lichteffekten, abgeschnittenen Details oder überstrahlten Schatten führte, kann DLSS 4.5 physikalisch korrektes Licht akkumulieren. Leuchtende Neon-Schilder, Spiegelungen und Reflexionen behalten ihre volle Farbintensität, während selbst kontrastreiche Szenen naturgetreu und ohne Detailverlust dargestellt werden. Gerade in Path-Tracing-Titeln zeigt sich hier der deutliche Unterschied zu älteren Modellen.

Mehr Performance, mehr Möglichkeiten

Die Verbesserungen beschränken sich nicht nur auf die Bildqualität. DLSS 4.5 nutzt auf den neuesten RTX-40- und RTX-50-GPUs die FP8-Präzision, was die Durchsatzleistung des Transformers verdoppelt. In der Praxis bedeutet das: Der Performance-Modus kann nun native Bildqualität erreichen oder sogar übertreffen, während der Ultra-Performance-Modus erstmals ernsthaft für 4K-Gaming genutzt werden kann. Ghosting, Nachzieheffekte und flimmernde Details treten deutlich seltener auf. Bewegungen wirken stabiler, schnelle Actionszenen werden flüssiger und selbst stark geschwenkte Kameras behalten ihre Schärfe. Spieler bemerken dies besonders bei AAA-Titeln oder schnellen Shootern, in denen jede Bewegung zählt.

Multi Frame Generation mit 6X-Modus

Mit DLSS 4.5 kommt auch ein Upgrade der Multi Frame Generation. Während DLSS 4 bereits vier zusätzliche KI-generierte Frames pro nativ gerendertem Frame lieferte, geht DLSS 4.5 nun einen Schritt weiter: Mit dem neuen 6X-Modus kann die KI bis zu fünf zusätzliche Frames erzeugen. Das sorgt für bisher unerreichte Flüssigkeit in der Darstellung, insbesondere auf Monitoren mit hohen Bildwiederholraten wie 240 Hz oder sogar 360 Hz.

In Path-Tracing-Spielen wie Black Myth: Wukong oder The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered lassen sich so bis zu 35 Prozent höhere Frameraten erzielen. Gleichzeitig sorgt die Kombination mit NVIDIA Reflex dafür, dass die Eingabeverzögerung minimal bleibt. Das Ergebnis ist ein flüssiges, responsives Spielerlebnis, das auch bei höchster Detailstufe und komplexen Lichteffekten kaum Kompromisse eingeht.

Dynamische Frame-Generierung

Eine der spannendsten Neuerungen von DLSS 4.5 ist die Dynamic Multi Frame Generation. Sie funktioniert wie ein intelligentes Getriebe für die GPU: Anstatt starr auf einen festen Multiplikator wie 4X oder 6X zu setzen, passt das System die Anzahl der KI-generierten Frames in Echtzeit an die Leistung der GPU und die Bildwiederholrate des Monitors an. Somit wird sichergestellt, dass nicht mehr Frames erzeugt werden, als vom Monitor angezeigt werden können.

In grafisch anspruchsvollen Szenen erhöht das System die Framezahl automatisch, um Performance-Einbrüche zu kompensieren, und reduziert sie, sobald weniger Berechnungen nötig sind. Dadurch bleibt das Bild jederzeit flüssig und stabil, unabhängig davon, ob der Monitor 144 Hz, 240 Hz oder 360 Hz unterstützt. Spieler erleben so ein konstant butterweiches Gameplay ohne unnötige GPU-Belastung.

Einfache Installation und breite Kompatibilität

Die Installation von DLSS 4.5 ist unkompliziert. Über die NVIDIA-App können alle GeForce-RTX-GPUs auf die neuen Super-Resolution-Modelle zugreifen. Dynamic Multi Frame Generation und der 6X-Modus werden ab Frühjahr 2026 für die RTX-50-Serie verfügbar sein. Spieler älterer Karten wie der RTX 20- oder 30-Serie sollten beachten, dass die neuen FP8-Modelle M und L bei diesen GPUs einen höheren Performance-Overhead haben. Modell K aus DLSS 4 bleibt daher für diese Karten die optimale Wahl, um eine ausgewogene Balance zwischen Performance und Bildqualität zu gewährleisten.

Verbesserte User Interface-Darstellung

DLSS 4.5 beschränkt sich nicht nur auf Spielfilmeffekte. Auch statische Elemente der Benutzeroberfläche profitieren von der neuen KI-Logik. Minikarten, HUDs und andere UI-Komponenten werden schärfer dargestellt, was die Spielbarkeit bei komplexen Titeln wie The Outer Worlds 2, Marvel’s Spider-Man 2 oder Dragon Age: The Veilguard verbessert. Die Kombination aus Super Resolution und Multi Frame Generation sorgt dafür, dass auch kleinere Details konsistent und klar sichtbar bleiben.

Hands-On in München

Im Rahmen eines Pressetermins bei NVIDIA in München, konnten wir einen ersten Blick auf die Möglichkeiten von DLSS 4.5 im Spiel The Outer Worlds 2 (zum Test) werfen. Der Multiplikator der Frame-Generation hat sich hier zuverlässig und absolut dynamisch an die sich wechselnde Szenerie des Spiels angepasst. Dabei waren weder Ruckler, noch andere Bildartefakte zu erkennen. Es wird auf jeden Fall spannend, wie sich die Performance zum offiziellen Release in unterschiedlichen Spielen präsentieren wird.

Mit DLSS 4.5 liefert NVIDIA die bisher umfassendste Weiterentwicklung seiner KI-basierten Bildverbesserung. Die zweite Transformer-Generation sorgt für herausragende Bildqualität, Dynamic Multi Frame Generation und der 6X-Modus garantieren höchste Flüssigkeit, und die dynamische Anpassung an die Monitor-Refreshrate sorgt für optimale Performance in jeder Spielsituation.

Für Gamer bedeutet das: 4K-Gaming mit höchsten Details und Path Tracing ist nicht länger ein Kompromiss zwischen Bildqualität und Framerate. DLSS 4.5 erlaubt es, die volle Leistung der GeForce-RTX-Hardware auszuschöpfen und Spiele visuell wie spielerisch auf ein neues Level zu heben. Mit diesem Update verschiebt NVIDIA erneut die Grenzen dessen, was im PC-Gaming möglich ist.