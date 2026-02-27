Ninja Gaiden 4 erhält mit „The Two Masters“ ersten großen DLC

Mit The Two Masters erhält Ninja Gaiden 4 bereits nächste Woche umfangreichen Story-Nachschub. Der DLC setzt die Geschichte von Yakumo und Ryu Hayabusa mit neuen Post-Game-Kapiteln fort und verspricht deutlich härtere Herausforderungen.

Neue Kapitel, härtere Gegner

Spieler dürfen sich auf tödlichere Feinde, anspruchsvolle Bosskämpfe und zusätzliche Prüfungen einstellen, die selbst erfahrene Meister-Ninjas an ihre Grenzen bringen sollen. Zur Unterstützung gibt es zwei neue Waffen:

Solitaire , eine Sense für Yakumo, ideal zur Kontrolle größerer Gegnergruppen

, eine Sense für Yakumo, ideal zur Kontrolle größerer Gegnergruppen Jakotsumon, Schlangenhandschuhe für Ryu, perfekt für schnelle Nahkampf-Kombinationen

Besitzer des DLC können beide Waffen auch mitten in der Hauptkampagne des Basisspiels nutzen.

Neuer Modus und zusätzliche Mechaniken für Ninja Gaiden 4

Nach Abschluss der DLC-Story wird der neue Ausdauer-Modus Abyssal Road freigeschaltet. Hier warten 100 einzigartige Kampfszenarien. Ergänzt wird das Ganze durch neue Special Blood Essence und die sogenannte Frenzied-Mechanik, die Gegner noch aggressiver und unberechenbarer macht. Zeitgleich erscheint ein Patch mit Quality-of-Life-Verbesserungen, Balance-Anpassungen, Bugfixes, verbesserter Kampf-Responsivität und neuen Optionen zur Anpassung von Waffensets.

The Two Masters erscheint am 4. März. Der DLC ist über die Deluxe Edition oder das Deluxe Upgrade erhältlich oder kann separat für 14,99€ erworben werden.