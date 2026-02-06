My Arcade setzt auf Nostalgie: Neue Retro-Hardware zur CES 2026 vorgestellt

Auch wenn die große Arcade-Ära längst vorbei ist, lebt der Retro-Gedanke bei My Arcade weiter. Zur CES 2026 präsentierte der Hersteller erneut eine breite Palette an Hardware, die sich klar an Sammlerinnen, Sammler und Fans klassischer Videospiele richtet. Der Messeauftritt stand ganz im Zeichen von Nostalgie, von Handhelds über Heimkonsolen bis hin zu Mini-Arcade-Automaten.

Zu den Neuheiten zählt die Gamestation Retro Go, eine tragbare Konsole mit über 200 vorinstallierten Spielen. Im Vergleich zur ursprünglich im September 2025 erschienenen Atari Gamestation Go bietet das neue Modell eine frische Farbvariante sowie leicht überarbeitete Bedienelemente. Der Preis soll bei rund 199 US-Dollar liegen.

Ebenfalls gezeigt wurde die Gamestation Retro Pro, eine Heimkonsolen-Version mit ebenfalls mehr als 200 integrierten Spielen. Anders als frühere Varianten verzichtet dieses Modell auf Arcade-Sticks und setzt stattdessen auf zwei klassische Gamepads. Die Konsole gibt Spiele in 1080p aus und soll voraussichtlich 149 US-Dollar kosten.

Für Spielerinnen und Spieler, die das Arcade-Gefühl möglichst authentisch erleben wollen, hat My Arcade außerdem die Gamestation Retro Mega im Gepäck. Dabei handelt es sich um einen kompakten Tabletop-Automaten mit mechanischem Joystick und Tasten, der unter anderem Spiele von Bandai Namco enthält. Der geplante Verkaufspreis liegt bei etwa 299 US-Dollar.

Ein weiterer Schwerpunkt des CES-Auftritts waren die bereits im Vorjahr angekündigten SEGA-Mini-Arcade-Cabinets. Die neue Reihe umfasst bekannte Titel wie Sonic the Hedgehog, Street Fighter II, Golden Axe, Shinobi, Streets of Rage sowie OutRun. Besonders auffällig ist dabei die Vielfalt der Gehäuse- und Steuerungsdesigns: Während viele Modelle auf klassische Joystick-und-Tasten-Kombinationen setzen, gibt es auch ausgefallenere Varianten.

So verfügt das Sonic-Cabinet über ein verlängertes Control-Deck mit Joystick und Tasten in Originalgröße, was für ein authentischeres Spielgefühl sorgen soll. Der wohl größte Hingucker ist jedoch das OutRun-Modell, das mit einem Mini-Lenkrad, Schalthebel sowie Gas- und Bremspedalen ausgestattet ist, inklusive Musikbutton. Ob diese Steuerung auch spielerisch überzeugt, bleibt abzuwarten, optisch ist sie jedoch ein klarer Blickfang für jede Retro-Sammlung.

Laut ersten Berichten sollen die neuen SEGA-Mini-Automaten im April 2026 erscheinen. Einige Modelle, darunter Sonic the Hedgehog und Street Fighter II, sind bereits im Handel erhältlich. Ergänzt wurde der Messeauftritt durch das bestehende Portfolio an kompakten Handhelds, die auf kurze Nostalgie-Momente unterwegs abzielen.

Mit seinem CES-Line-up 2026 zeigt My Arcade einmal mehr, dass der Markt für Retro-Gaming weiterhin lebt, und dass es offenbar noch viele Wege gibt, klassische Spiele neu zu verpacken.