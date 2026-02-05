Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Demo ab sofort verfügbar

Capcom hat eine kostenlose Demo zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection veröffentlicht. Interessierte Spielerinnen und Spieler können damit bereits jetzt die ersten Spielstunden des kommenden rundenbasierten RPGs erleben und sich einen Eindruck von Story, Systemen und Spielgefühl verschaffen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Monster Hunter Stories 3 lässt euch sogar euren Save übernehmen

Die Handlung spielt mehrere Jahrhunderte nach dem sogenannten Rift War. Die Welt steht erneut vor dem Abgrund. Denn das Land Vermeil wird von einer schweren Krise erschüttert und die Monster drohen auszusterben. In der Rolle eines neuen Helden beginnt ihr eure Reise genau an diesem Wendepunkt. Und legt in der Demo den Grundstein für das kommende Abenteuer. Inhaltlich konzentriert sich die Testversion auf die frühen Spielmechaniken. Ihr knüpft erste Bande mit sogenannten Monsties und macht euch mit zentralen Systemen wie dem Rite of Channeling sowie der Habitat Restoration vertraut. Damit gibt die Demo nicht nur einen narrativen Einstieg, sondern zeigt auch klar, in welche spielerische Richtung sich Monster Hunter Stories bewegt.

Besonders erfreulich: Der Fortschritt aus der Demo geht nicht verloren. Speicherstände lassen sich vollständig in die Vollversion übernehmen, inklusive des individuell erstellten Protagonisten und bereits erzielter Fortschritte. So eignet sich die Trial Version ideal, um ohne Risiko in das Spiel hineinzuschnuppern.

Die Vollversion von Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection erscheint am 13. März für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 und PC.