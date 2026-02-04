MLB The Show 26 will dieses Jahr den Homerun holen

Sony Interactive Entertainment und Entwickler San Diego Studio haben den ersten Gameplay-Trailer zu MLB The Show 26 veröffentlicht und damit einen umfassenden Ausblick auf den bislang ambitioniertesten Teil der Baseball-Reihe gegeben. Gleichzeitig sind die digitalen Vorbestellungen gestartet.

MLB The Show 26 fügt einige Modi hinzu

Der neue Ableger setzt erneut auf eine besonders realistische Präsentation des US-Nationalsports und erweitert nahezu alle großen Spielmodi. Ziel ist es, Spielerinnen und Spielern vom ersten Pitch bis zum letzten Inning eine möglichst authentische Karriere zu ermöglichen, inklusive neuer Stadioneffekte, überarbeiteter Mechaniken und zusätzlicher Lizenzen. Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf Road to the Show, das deutlich ausgebaut wurde. Erstmals führt der Karriereweg über erweiterte Amateurjahre und den neuen Abschnitt „Road to Cooperstown“. Spieler können sich entweder über den MLB Draft Combine oder über einen von elf zusätzlichen Colleges empfehlen und sogar an der offiziell lizenzierten NCAA College World Series teilnehmen. Am Ende der Reise wartet im Idealfall die Aufnahme in die National Baseball Hall of Fame.

Auch Diamond Dynasty erhält spürbare Neuerungen. Eine neue Red-Diamond-Seltenheitsstufe, zusätzliche World-Baseball-Classic-Karten sowie überarbeitete Mini-Seasons sorgen für frischen Langzeitmotivation. Das Progressionssystem wurde mit einem verbesserten PXP-System und sogenannten Parallel Mods vertieft, mit denen sich Spielerwerte gezielt anpassen lassen. Im Franchise-Modus steht eine komplett überarbeitete Front-Office-Erfahrung im Mittelpunkt. Ein neues Trade-Hub mit verbesserter Handelslogik, realistischere Spielerentwicklung und gestraffte Saisons sollen das Management näher an die echten Entscheidungen der MLB heranführen. Gerüchte, Vertragsverhandlungen und strategische Weichenstellungen spielen dabei eine größere Rolle als je zuvor.

Release

Ebenfalls zurück ist der beliebte Storyline-Modus rund um die Negro Leagues, der in Season 4 mit neuen Legenden, Trikots und Stadien die Geschichte oft übersehener Baseball-Ikonen weitererzählt. Auch spielerisch wird nachgeschärft. Mit Bear Down Pitching erhalten Werfer mehr Kontrolle in Schlüsselmomenten, während Big Zone Hitting präzisere Schlagplatzierung und bessere Chancen auf den perfekten Treffer ermöglichen soll.

MLB The Show 26 erscheint am 17. März für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Neben der Standard Edition wird eine Digital Deluxe Edition angeboten. Die unter anderem zusätzliche Packs, Ingame-Währung, kosmetische Inhalte sowie bis zu vier Tage Vorabzugang ab dem 13. März beinhaltet.