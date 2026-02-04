MindsEye soll mit neuem Update einen Neustart bekommen

Das Entwicklerstudio Build a Rocket Boy hat für sein Sci-Fi-Actionspiel MindsEye ein umfangreiches neues Update veröffentlicht. Update 7 markiert laut Studio den Beginn einer „neuen Phase der fortlaufenden Entwicklung“ und soll zugleich den Grundstein für einen Neustart der Marke im Jahr 2026 legen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Kann MindsEye das Wunder vollbringen?

Nach Monaten intensiver Arbeit ist Update 7 das bislang größte Update für MindsEye. Ziel ist es, die ursprünglich angedachte Vision des Spiels konsequenter umzusetzen und bestehende Schwächen gezielt anzugehen. CEO und CTO Mark Gerhard betont, dass das Team auf das Feedback der Community gehört habe und nun spürbare Fortschritte liefern wolle. Konkret verspricht das Update einen deutlich flüssigeren Kampagnenverlauf, klarer strukturierte Missionsziele sowie Verbesserungen bei der Gegner-KI. Auch Performance und allgemeines Spielgefühl wurden weiter optimiert. Darüber hinaus enthält Update 7 zahlreiche Anpassungen am Kampfsystem und an grundlegenden Gameplay-Mechaniken, die das Spielerlebnis insgesamt runder machen sollen.

Doch damit nicht genug: Build a Rocket Boy bestätigt bereits weitere Inhalte für die kommenden Monate. Geplant sind unter anderem eine Erweiterung mit stärkerem Fokus auf Welterkundung, neues Endgame-Content sowie ein Multiplayer-Modus innerhalb von ARCADIA, der Online-Elemente stärker in das Spiel integrieren soll. Besitzer der MindsEye Deluxe Edition erhalten zusätzlich Zugriff auf die Silva E-Series, eine komplette Straßenrennstrecke im Stadtzentrum von Redrock. Diese bringt Tribünen, Absperrungen und NPC-Zuschauer mit sich und erweitert das Spiel um ein neues, inszeniertes Renn-Event.

Update 7 steht ab sofort zum Download bereit. Laut Studio soll dies nicht das Ende, sondern der Anfang einer kontinuierlichen Weiterentwicklung sein, mit dem klaren Ziel, MindsEye langfristig auf ein neues Qualitätsniveau zu heben.