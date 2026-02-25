MARVEL MaXimum Collection angekündigt – 6 Retro-Klassiker für Switch, PS5, Xbox & PC

Der Premium-Publisher Limited Run Games hat mit der MARVEL MaXimum Collection eine umfangreiche Spielesammlung aus dem goldenen Zeitalter der Marvel-Videospiele vorgestellt. Die Sammlung entsteht in Zusammenarbeit mit Marvel Games und Konami Digital Entertainment und erscheint für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam).

Die Collection vereint sechs legendäre Marvel-Titel aus Arcade-, 8-Bit- und 16-Bit-Ära und bringt sie mit modernen Komfortfunktionen zurück auf aktuelle Plattformen.

Diese Klassiker sind enthalten

X-Men: The Arcade Game (Arcade)

Der legendäre Koop-Beat-’em-up-Klassiker kehrt mit Online-Multiplayer für bis zu sechs Spieler zurück. Fans können erneut mit ihren Lieblingsmutanten gegen Magnetos Armee antreten.

Captain America and The Avengers (Arcade, Sega Genesis/Mega Drive, NES)

Spieler übernehmen die Kontrolle über Captain America, Iron Man, Hawkeye und Vision, wahlweise in der Arcade-Version oder in den unterschiedlichen Konsolenfassungen.

Spider-Man and Venom: Maximum Carnage (SNES, Sega Genesis/Mega Drive)

Basierend auf dem legendären Comic-Crossover kämpfen sich Spieler mit Spider-Man oder Venom durch New York, begleitet von einem ikonischen 16-Bit-Soundtrack.

Venom/Spider-Man: Separation Anxiety (SNES, Sega Genesis/Mega Drive)

Der symbiotische Nachfolger bietet Zwei-Spieler-Koop und schickt Spieler in den Kampf gegen die Life Foundation und Carnages Brut.

Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revenge (SNES, Genesis/Mega Drive, Game Boy, Game Gear)

In Arcades tödlicher „Murderworld“ erwarten Spieler abwechslungsreiche Level mit verschiedenen Helden, inklusive der seltenen Handheld-Versionen.

Silver Surfer (NES)

Einer der berüchtigtsten Schwierigkeitsgrade der 8-Bit-Ära kehrt zurück. Das Shooter-Spiel gilt bis heute als echte Herausforderung, inklusive seines gefeierten Soundtracks.

Moderne Features für Retro-Helden

Neben den Originalspielen bietet die Collection zahlreiche Komfort- und Bonusfunktionen:

Digitale Archive mit hochauflösenden Scans von Box-Artworks, Anleitungen und Werbematerialien

Integrierter Musik-Player mit sämtlichen Soundtracks aller Versionen

Rewind- & Save-State-Funktion, um besonders schwierige Passagen zu meistern

Anzeigeoptionen mit modernen Pixeln oder authentischen CRT- und Scanline-Filtern

Ein Liebesbrief an „True Believers“

Die MARVEL MaXimum Collection versteht sich nicht nur als Spielesammlung, sondern als Hommage an Marvels Videospielgeschichte. Besonders bemerkenswert: Statt nur einzelne Fassungen zu präsentieren, enthält die Sammlung sämtliche wichtigen Konsolen- und Arcade-Versionen der jeweiligen Titel.

Ein konkretes Release-Datum wurde noch nicht genannt. Weitere Informationen sollen in den kommenden Monaten folgen.

Mit dieser Sammlung erhalten Retro-Fans und Comic-Liebhaber gleichermaßen die Gelegenheit, Marvels pixelige Vergangenheit neu zu erleben, diesmal mit modernen Standards und Online-Funktionen.