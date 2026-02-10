LesDIY Taube von Designer SKABRAM Test/Review

Mit der Vogelserie hat LesDIY ein ungewöhnliches, aber sehr charmantes Thema gewählt: statt Raumschiffen, bekannten Gebäuden oder Filmsets stehen hier kleine Skulpturen aus der Natur im Mittelpunkt. Nach der Stockente widmet sich dieser Review-Artikel nun einem weiteren alltäglichen, aber ikonischen Tier: der Taube, einem Vogel, der in Städten genauso präsent ist wie in Parks und auf öffentlichen Plätzen. Doch anders als im echten Leben ist diese Taube ein liebevoll gestaltetes Display-Modell, das mehr an künstlerische Interpretation als an Spielzeug erinnert.

Über LesDiy:

Das Set wird über LesDiy vertrieben, eine Plattform, die sich in den letzten Jahren als fester Bestandteil der internationalen Klemmbaustein-Szene etabliert hat. LesDiy arbeitet mit verschiedenen Herstellern und Designern zusammen, um hochwertige MOC-Modelle einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Besonders im Fokus stehen dabei Sets jenseits des Mainstreams, die sich durch kreative Themen, beeindruckende Größen und technische Raffinesse auszeichnen. Das Unternehmen legt Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit MOC-Designern, was sich in vielen exklusiven Bausätzen widerspiegelt, vom historischen Schiff bis hin zu futuristischen Fahrzeugen. Mit seinem stetig wachsenden Portfolio, fairen Preisen und zuverlässigem Versand hat sich LesDiy mittlerweile zu einer beliebten Anlaufstelle für anspruchsvolle Baumeister entwickelt, die abseits der großen Marken auf Entdeckungstour gehen möchten.

Design & Konzept

Auf den ersten Blick wirkt die Taube aufgeräumter und reduzierter als viele andere Tiermodelle im Klemmbaustein-Bereich. Statt einer überfrachteten Wiedergabe setzt LesDIY hier auf klare Formen und ruhige Farbflächen. Dadurch entsteht eine impressionistische Interpretation des Vogels: Erkennbar und charakteristisch, aber nicht überdetalliert. Die Taube zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

Glatte, abgerundete Körperform

Dezente Farbwahl , die realistische Taubenfarben wie Grautöne, Weiß und leicht bläuliche Akzente aufnimmt

, die realistische Taubenfarben wie Grautöne, Weiß und leicht bläuliche Akzente aufnimmt Stimmige Proportionen zwischen Kopf, Körper und Flügeln

zwischen Kopf, Körper und Flügeln Reduzierter, aber charaktervoller Ausdruck, der weit entfernt ist von comic-haften, spielzeughaften Darstellungen

Genau diese Mischung aus Vereinfachung und Wiedererkennung macht das Modell als Display-Objekt für Erwachsene attraktiv. Die Taube ist kein „Action-Tier“, sondern eine kleine Skulptur.

Verpackung & Lieferumfang

Wie bei den anderen Modellen der LesDIY Vogelserie ist die Verpackung pragmatisch gestaltet: kompakt, übersichtlich und ohne großen Schnickschnack. Die Anleitung ist einfach zu folgen und richtet sich auch an Bastler, die keine Hardcore-Bauerfahrung haben. Trotzdem ist das Set kein „Lego-first-timer“-Projekt, sondern erfordert eine gewisse Ruhe beim Aufbau.

Bauprozess

Der Aufbau der Taube ist angenehm strukturiert. Er beginnt mit dem Unterbau des Körpers, arbeitet sich über den markanten Brustbereich nach oben zum Kopf und schließlich zu Details wie Schnabel und Augen. Viele Bauelemente greifen hier nicht nur nach oben, sondern schaffen auch Kontur durch seitliches Versetzen.

Positives am Bau

Logischer Aufbau: Die Bauabschnitte folgen einem nachvollziehbaren Fluss – der Körper wird durch Schichten geformt, die sich allmählich zur endgültigen Silhouette zusammenfügen.

Die Bauabschnitte folgen einem nachvollziehbaren Fluss – der Körper wird durch Schichten geformt, die sich allmählich zur endgültigen Silhouette zusammenfügen. Feine Bautechniken: Besonders im Kopf- und Halsbereich zeigt sich, wie geschickt Bausteine zur Modellierung von Rundungen eingesetzt werden.

Besonders im Kopf- und Halsbereich zeigt sich, wie geschickt Bausteine zur Modellierung von Rundungen eingesetzt werden. Geringe Fehlerquote: Durch die klar strukturierte Anleitung entstehen nur selten Fehler; das Modell ist verzeihend beim Zusammenstecken.

Insgesamt wirkt der Bauprozess eher entspannend als herausfordernd: kein hektisches Suchen nach winzigen Teilen, sondern ein geduldiger Aufbau, der auch mal zum Nachdenken oder Zuhören einer Podcast-Folge einlädt.

Teilequalität & Drucke

Die Teilequalität bewegt sich im soliden Bereich. LesDIY verwendet hochwertige ABS-Plastikbausteine, die gut ineinandergreifen und einen stabilen Endzustand erzeugen. Farbabweichungen sind kaum sichtbar, was besonders bei den monolithisch gestalteten Flächen der Taube wichtig ist. Ein großer Pluspunkt: gedruckte Elemente statt Sticker. Die Drucke für Augen wirken sauber, klar konturiert und verblassen nicht durch Kleberänder oder Blasenbildung. Das hebt die Taube gegenüber Sets mit vielen Stickern deutlich ins Qualitätssegment.

Display-Wert

Die Taube eignet sich hervorragend als Einzelstück oder als Teil einer kleineren Deko-Sammlung. Ob auf dem Sideboard, im Regal neben Büchern oder als skulpturales Highlight auf dem Schreibtisch, sie wirkt ruhig, bewusst reduziert und trotzdem erkennbare Natur in Miniaturform. Besonders stark ist der Display-Wert, wenn man mehrere der Vogelserie zusammenstellt: Amsel, Blaumeise, Stockente, Fink und Taube ergeben dann eine kleine, heimische Vogelwelt aus Stein, ein ungewöhnliches, aber sehr harmonisches Sammelthema. Im Gegensatz zu Sets mit Bewegung oder Funktion ist die Taube ein stilles Objekt der Betrachtung, aber gerade darin liegt ihre Stärke. Sie fordert nicht zum Spielen auf, sondern lädt zum Beobachten ein. Ihre Form wirkt aus jedem Winkel ausgewogen, ohne kantig oder „blockig“ zu wirken.

Vergleich zu klassischen Tiermodellen

Im Vergleich zu anderen Tiermodellen oder anderen kommerziellen Tiersets fällt die LesDIY Taube durch ihren künstlerisch-reduzierten Ansatz auf. Statt jedes Federdetail nachzubilden, konzentriert sich das Set auf Darstellung der Form und Silhouette. Das wirkt zunächst weniger „realistisch“ im detailverliebten Sinne, gewinnt aber als Gesamterscheinung stärker, weil sie Ruhe und Klarheit ausstrahlt. Während klassische Tiersets oft spielerisch aufgeladen sind, lebt die LesDIY-Taube von Ästhetik und Präsenz, ein Konzept, das in der Klemmbausteinwelt noch zu selten realisiert wird.

Fazit

Die LesDIY Taube ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie unterschiedlich Klemmbausteinmodelle heute sein können. Sie ist kein Action-Spielset, keine Maschine, kein Raumschiff, sondern ein ruhiges, formbewusstes Objekt, das Natur ins Regal bringt.