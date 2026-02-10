LEGO Pokémon 72151 – Evoli im Test

Mit Pokémon hat sich LEGO eins der größten Videospiel-Franchises als Partner gesichert. Die neue Serie debütiert mit einigen der beliebtesten Pokémon aller Zeiten und da darf Evoli natürlich nicht fehlen. Wir haben LEGO Pokémon 72151 – Evoli gebaut und begutachtet.

Vielen Dank an LEGO für die Bereitstellung des Testmusters.

Eigenschaften des Sets:

Mit seinen 587 Teilen ist LEGO Pokémon 72151 – Evoli aktuell das kleinste Set der neuen Serie, doch es fängt den besonderen Charme des Fanlieblings ein. Dank ausdrucksstarkem Gesicht sowie beweglichem Kopf, Schwanz und Gliedmaßen lässt sich Evoli sowohl in entspannter Haltung als auch bereit für neue Abenteuer darstellen. Mit der Build Together App können Fans das Modell gemeinsam mit Freunden oder Familie bauen und so das Erlebnis teilen. Es kommen keine Aufkleber, nur bedruckte Steine zum Einsatz.

Themenwelt LEGO Pokémon Bezeichnung Evoli Art.-Nummer 72151 Teileanzahl 587 Alter 18+ Veröffentlichung Februar 2026 UVP 59,99 € Minifiguren Nein Sticker enthalten? Nein Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt und via App Bauzeit 60-90 Minuten

Über Lego:

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 mit seinen ikonischen Klemmbausteinen Kreativität und Bauspaß in alle Altersgruppen bringt. Das Unternehmen bietet heute eine breite Palette an Themenwelten, die von realistischen Stadtszenen (LEGO City) über fantasievolle Abenteuer (LEGO NINJAGO, LEGO Friends) bis hin zu lizenzierten Marken wie Star Wars™, Harry Potter™ oder Disney™ reichen. Technisch orientierte Baumeister*innen finden in LEGO Technic komplexe Modelle mit realistischen Funktionen, während LEGO Architecture berühmte Bauwerke im Miniaturformat nachbildet. Für jüngere Kinder gibt es LEGO DUPLO, und mit LEGO Ideas werden Fan-Entwürfe zu offiziellen Sets. Ergänzt wird das Sortiment durch Sammlerlinien wie LEGO Icons oder BrickHeadz sowie digitale Spiele, Filme und Freizeitparks unter der Marke LEGOLAND.

Über LEGO Pokémon:

LEGO Pokémon vereint die Welt der Pokémon mit der kreativen Bauweise von LEGO. Fans haben die Möglichkeit, bekannte Pokémon als detailreiche LEGO-Modelle selbst zu bauen und auszustellen. Die Sets greifen ikonische Figuren wie Pikachu, Evoli oder Glurak auf und richten sich an Kinder ebenso wie an erwachsene Fans. Dabei steht nicht nur das Bauen, sondern auch das Wiedererleben klassischer Pokémon-Abenteuer im Mittelpunkt.

Verpackung und Inhalt:

Auch für LEGO Pokémon wird das Verpackungsdesign der Icons-Serie aufgegriffen, schließlich wird dieses Set auch als 18+ beworben. Die Vorderseite zeigt auf einem schwarzen Hintergrund eine Abbildung des aufgebauten Sets. Auf der Rückseite finden sich Detaildarstellungen, die insbesondere die Bewegungsmöglichkeiten von Evoli darstellen.

In der Verpackung finden sich neben der gedruckten Bauanleitung sechs Papierbeutel in unterschiedlichen Größen. Mittlerweile ist bei LEGO der Umstieg von den Plastik- zu den Papiertüten soweit vorangeschritten, dass fast alle neuen Sets auf Plastikbeutel verzichten.

Der Bauprozess:

In der beiliegenden Bauanleitung wird der Aufbau des Sets LEGO Pokémon 72151 – Evoli wie gewohnt sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig beschrieben. Darüber hinaus kann man auch auf die LEGO-Builder-App (iOS und Android) zurückgreifen. Hier finden sich noch detaillierte Anleitungen, in denen man auch jede Ansicht beliebig drehen kann. Insbesondere bei besonders komplexen Modellen kann dies durchaus hilfreich sein. Dank der Unterteilung des Modells in Baugruppen kann man hier auch gut im Team zusammen bauen.

Der Aufbau ist entsprechend der sechs Beutel in sechs Baustufen unterteilt. Minifiguren oder Aufkleber gibt es hier keine.

Als Erstes bauen wir den Torso von Evoli, hier können wir schon schön den hellen Fellkragen erkennen. Ebenso sieht man hier bereits, dass alle Beine, der Kopf und auch der Schwanz beweglich montiert werden.

Im zweiten Schritt bekommt unser Evoli seine Vorderläufe und füllen den Fellkragen im vorderen Bereich weiter auf. Mit feinen Prints werden die einzelnen Zehen der Pfoten angedeutet. Für eine Anpassung der Haltung lassen sie sich zweifach verstellen, am Gelenk sogar rastend.

Jetzt erhält unser Evoli seine Hinterläufe. Auch diese sind zweifach beweglich aufgebaut und verfügen über angedeutete Zehen.

Ganz wichtig bei Evoli ist der buschige Schwanz. Dieser lässt sich drehen, anwinkeln und sogar die Schwanzspitze ist beweglich. Die buschige Form wird sehr gut dargestellt.

Die letzten beiden Stufen umfassen den Kopf, allerdings lässt sich dieser zum Ende des fünften Schrittes nur erahnen.

Nach dem letzten Schritt ist der Kopf samt beweglicher Ohren fertig.

Dieses Set wird zwar als 18+ beworben, aber auch jüngere LEGO-Fans haben hier keine Probleme. Die achtjährige Tochter des Autors konnte es ohne Probleme zusammenbauen. Mit abwechslungsreichen Bautechniken und den vielen beweglichen Elementen ist der Bau sehr spannend und das Ergebnis begeistert. Die Bauanleitung ist LEGO-typisch einsteigerfreundlich aufgebaut.

Gestaltung und Qualität:

Wie man es von LEGO kennt, ist die Qualität der Bausteine und die Passgenauigkeit hervorragend. Auch die Farbgestaltung der Bausteine ist gleichmäßig und trifft die Farben von Evoli sehr gut. Die Formgebung ist sehr gelungen und die bedruckten Bauteile verleihen Evoli Leben.

Evoli besitzt viele Bewegungsmöglichkeiten, wodurch es noch lebendiger wirkt. Die Beine lassen sich zweifach verstellen, die Ohren können einzeln nach oben und unten geklappt werden, der Schwanz lässt sich drehen sowie anwinkeln und natürlich kann auch der Kopf geschwenkt und angewinkelt werden.

Fazit:

LEGO Pokémon 72151 – Evoli ist ein gelungener Auftakt für die neue Themenwelt und trifft den Charakter des beliebten Pokémon hervorragend. Trotz seiner vergleichsweise kompakten Größe überzeugt das Set mit einer sehr guten Detailtiefe, vielen Bewegungsmöglichkeiten und ausschließlich bedruckten Steinen. Der Bauprozess ist abwechslungsreich, gut verständlich und eignet sich dank der klaren Struktur sowohl für erfahrene Baumeister*innen als auch für jüngere Fans. Besonders positiv fallen die hohe Verarbeitungsqualität und die lebendige Gestaltung auf, die Evoli fast schon zum Leben erwecken. Mit einer UVP von 59,99 € bietet das Set ein stimmiges Gesamtpaket für Pokémon- und LEGO-Fans, die ein dekoratives und zugleich spielbares Modell suchen.

Das Baustein-Set Pokémon 72151 – Evoli an der Wand wurde Game2Gether von Lego für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.