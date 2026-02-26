LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight zeigt Hommage an Klassiker

Gemeinsam mit DC Comics und Entwickler TT Games hat Warner Bros. Games eine neue cineastische Sequenz aus LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight veröffentlicht.

Die Szene ist eine detailverliebte LEGO-Neuinterpretation des legendären Museumsauftritts aus dem Film Batman, in dem Jack Nicholson als Joker für Chaos sorgt. Passend dazu erklingt auch der Song „Partyman“ von Prince aus dem Original-Soundtrack.

Hommage an 86 Jahre Batman

Legacy of the Dark Knight versteht sich als große Feier zum 86-jährigen Jubiläum des Dunklen Ritters. Neben ikonischen Filmszenen sollen auch Momente aus TV-Serien, Comics und Videospielen ihren Weg ins Spiel finden. Die nun veröffentlichte Museumssequenz deutet bereits an, dass Fans zahlreiche liebevoll nachgestellte Klassiker in LEGO-Optik erwarten dürfen.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight erscheint am 29. Mai für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Käufer der Deluxe Edition erhalten bereits ab dem 26. Mai Early Access.