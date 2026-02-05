Kyoto Xanadu: Nachfolger von Falcoms Tokyo Xanadu kommt im Sommer

Nihon Falcom hat offiziell den lange erwarteten Nachfolger zu Tokyo Xanadu angekündigt. Das neue Action-RPG trägt den Titel Kyoto Xanadu und soll bereits im Sommer erscheinen. Erste Bewegtbilder gab es im Rahmen einer Nintendo-Direct-Präsentation, auch wenn der Trailer aktuell noch diese Herkunft nicht verleugnen kann.

Kyoto Xanadu bekommt ein neues Leveldesign

Inhaltlich bleibt Falcom der bekannten Formel treu. Erneut steht eine Gruppe jugendlicher Heldinnen und Helden im Mittelpunkt, die eher zufällig in eine fremde, gefährliche Welt geraten, in der Kämpfe unvermeidlich sind und Schwerter oft mehr sagen als Worte. Stilistisch knüpft Kyoto Xanadu damit klar an seinen Vorgänger Tokyo Xanadu an, setzt jedoch spielerisch neue Akzente. Eine der größten Änderungen betrifft das Leveldesign. Während Tokyo Xanadu auf vollständig dreidimensionale Areale setzte, orientiert sich Kyoto Xanadu nun stärker an seitlich scrollenden Dungeons, was Erinnerungen an Metroidvania-Strukturen weckt. Diese Abkehr vom bisherigen Ansatz dürfte für Diskussionen sorgen, verspricht aber auch ein frischeres Spielgefühl. Große Kämpfe und Bossbegegnungen finden weiterhin in vollständig 3D-gerenderten Arenen statt, sodass die Action nicht an Dynamik verlieren soll.

Technisch profitiert das Spiel von Falcoms neuer Engine, die bereits bei Trails in the Sky 1st Chapter für Aufsehen gesorgt hat. Entsprechend modern und flüssig wirkt die Präsentation, mit klaren Animationen und detailreicheren Umgebungen als noch beim Vorgänger. Weitere Details zu Story, Charakteren und Gameplay-Systemen stehen noch aus, dürften aber in den kommenden Monaten folgen. Klar ist bereits jetzt: Mit Kyoto Xanadu wagt Falcom eine behutsame Weiterentwicklung einer Marke, die viele Fans seit Jahren auf eine Fortsetzung warten ließ.