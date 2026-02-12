Kena: Scars of Kosmora überraschend enthüllt

Im Rahmen der aktuellen State of Play wurde Kena: Scars of Kosmora offiziell vorgestellt. Damit bekommt das beliebte Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits endlich eine Fortsetzung. Das neue Abenteuer erscheint 2026 für PlayStation 5 und PC, ein konkreter Release-Termin steht allerdings noch aus.

Neue Reise, neue Bedrohung für Kena

Auch wenn Details zur Story bislang rar sind, deutet der Titel „Scars of Kosmora“ bereits an, dass die Protagonistin sich einer neuen, womöglich düsteren Macht stellen muss. Der erste Teil überzeugte mit seiner märchenhaften Optik, emotionaler Erzählweise und flüssigem Action-Gameplay, es wäre also wenig überraschend, wenn das Sequel diese Stärken weiter ausbaut. Ob die niedlichen Rot-Geister zurückkehren? Sehr wahrscheinlich. Und wenn Ember Lab an den Kämpfen sowie der Welt noch etwas feilt, könnte das 2026 ein echtes Highlight für PS5-Spieler werden.