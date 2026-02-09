Der Xbox Game Pass ist seit langem ein wichtiger Bestandteil der Gaming-Branche und bietet eine umfangreiche Bibliothek von Games für eine monatliche Pauschalgebühr. 2026 ist der Game Pass nicht mehr nur etwas, das du auf Konsolen oder PCs nutzen kannst – er ist auch vollständig in mobiles Gaming integriert. Mit der Möglichkeit, Game Pass Spiele in Konsolenqualität direkt auf dein Smartphone zu streamen, scheint es, als wären dem Himmel keine Grenzen gesetzt. Aber hier ist die eigentliche Frage: Kannst du Xbox Game Pass auf jedem Smartphone nutzen? Die Antwort ist nicht so einfach wie „ja“ oder „nein“, also klären wir das mal auf.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Was ist Xbox Game Pass heute?

Der Xbox Game Pass ist mittlerweile vielen ein Begriff. Er ermöglicht den Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek von Games, die direkt auf verschiedene Geräte gestreamt werden können. Egal, ob du den Xbox Game Pass Ultimate Key gekauft und auf deiner Konsole, deinem PC oder sogar auf deinem Smartphone abonniert hast, der Game Pass entwickelt sich ständig weiter.

Mit Game Pass Ultimate kannst du über die Cloud Gaming-Funktion Games auf verschiedene Geräte, einschließlich Smartphones, streamen. Es gibt zwar keinen speziellen 12-Monats-Plan direkt von Microsoft, aber das Abonnement kostet monatlich etwa 14,99 $. Für diejenigen, die ein längerfristiges Angebot suchen, bietet Eneba Zugang zu regulären mehrmonatigen Codes oder Sonderangeboten für Game Pass Ultimate und Xbox Game Pass Essential in verschiedenen Regionen. Die transparente Preisgestaltung, der schnelle Zugriff auf die Codes und der weltweite Support machen Eneba zu einer ausgezeichneten Wahl, um dein Game Pass-Abonnement zu sichern.

Die Geräteanforderungen: Was du wirklich brauchst

Es ist zwar wunderbar, dass der Game Pass für Smartphones verfügbar ist, aber die Leistung ist nicht auf jedem Gerät garantiert. Um Xbox Game Pass auf deinem Smartphone nutzen zu können, brauchst du ein Gerät, das bestimmte Hardware- und Software-Anforderungen erfüllt. Für Android brauchst du mindestens Android 6.0 oder höher und für iPhones iOS 14.4 oder höher. Diese Geräte sind in der Regel für das Streaming optimiert, aber je neuer dein Smartphone ist, desto besser ist das Erlebnis wahrscheinlich.

Natürlich ist die Software nur ein Teil des Ganzen. Je leistungsfähiger dein Smartphone ist, desto besser wird dein Gameplay sein. Ein Flaggschiff mit einem Bildschirm mit hoher Bildwiederholrate und einem leistungsstarken Prozessor ist die ideale Voraussetzung für Cloud-Gaming. Ältere Smartphones oder Billigmodelle können den Anforderungen des Echtzeit-Streamings nicht gerecht werden, was zu Störungen oder Verzögerungen führen kann.

Die Internetverbindung: Ein Schlüsselfaktor

Unabhängig von den technischen Daten deines Smartphones hat die Qualität deiner Internetverbindung den größten Einfluss. Streaming-Games erfordern

Funktioniert es auf jedem Smartphone?

Kannst du Xbox Game Pass auf jedem Smartphone nutzen? Technisch gesehen, ja. Solange dein Smartphone die Softwareanforderungen erfüllt und über einen guten Prozessor verfügt, kannst du Game Pass-Spiele auf dein Gerät streamen. Die Qualität und das Erlebnis hängen jedoch stark von der Leistung deines Smartphones und der Stärke deiner Internetverbindung ab.

Für optimale Ergebnisse brauchst du ein Mittelklasse- bis High-End-Smartphone, vorzugsweise mit einer schnellen Bildwiederholrate und einer soliden Internetverbindung. Smartphones wie das Samsung Galaxy S25 oder das iPhone 15 Pro sind mit Displays mit hoher Bildwiederholrate (120 Hz oder mehr) und leistungsstarken Prozessoren ausgestattet und eignen sich daher ideal für Cloud-Gaming.

Auch das Google Pixel 9 und das OnePlus 12 bieten hervorragende Leistung zu günstigeren Preisen. Diese Geräte werden mit den Anforderungen des Xbox Game Pass Streaming viel besser mithalten können als günstigere Modelle.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Dein Smartphone ist eine Xbox

Der Xbox Game Pass hat sich als wichtiger Gamer im Bereich Mobile Gaming etabliert. Er ist zwar auf vielen verschiedenen Smartphones verfügbar, aber das beste Erlebnis bietet er auf leistungsstärkeren Geräten. Wenn du es ausprobieren möchtest, solltest du auf digitalen Marktplätzen wie Eneba nach Rabatten für Game Pass Ultimate-Abonnements und anderen Angeboten für Smartphones Ausschau halten.