Insurgency: Sandstorm – Operation: Clear Sight jetzt verfügbar

Für den Shooter Insurgency: Sandstorm steht ab sofort das neue Update 1.20 parat. Was das Update namens Operation: Clear Sight alles bietet, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.
Mit Operation: Clear Sight kommen zwei neue kostenlose Visiere in’s Spiel: Das Romero T8 für die Security und das PKO-6 für die Insurgents.
Der Schakal ist in der Stadt wieder aufgetaucht und führt eine Welle von Aufständischen auf ein hochrangiges Geheimdienst Ziel zu. Da die Zeit knapp wird, wurden GRS-Agenten mit modernster Ausrüstung entsandt, um den Angriff zu stoppen und ihn auszuschalten, bevor er entkommen kann.
- Neue Visieres: Romero T8 für die Security und das PKO-6 für die Insurgent
- Level 3 Challenges
- Mod Editor Verbesserungen
- Kostenlose Cosmetic Items
- Zusätzliche Outfit Anpassungsmöglichkeiten
Premium Inhalt der in Operation: Clear Sight enthalten ist:
- Neue Security Ausrüstung: GRS Operator
- Neue Insurgent Ausrüstung: Der Schakal
- Neues Security Waffenskin-Set: Canyon
- Neues Insurgent Waffenskin-Set: Jezzail
Die Operation ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC über Steam, Microsoft Store und Epic Games Store verfügbar. Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Webseite.
