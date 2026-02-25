Insurgency: Sandstorm – Operation: Clear Sight jetzt verfügbar

Für den Shooter Insurgency: Sandstorm steht ab sofort das neue Update 1.20 parat. Was das Update namens Operation: Clear Sight alles bietet, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

→ Unser Test zu Insurgency: Sandstorm

Mit Operation: Clear Sight kommen zwei neue kostenlose Visiere in’s Spiel: Das Romero T8 für die Security und das PKO-6 für die Insurgents.

Der Schakal ist in der Stadt wieder aufgetaucht und führt eine Welle von Aufständischen auf ein hochrangiges Geheimdienst Ziel zu. Da die Zeit knapp wird, wurden GRS-Agenten mit modernster Ausrüstung entsandt, um den Angriff zu stoppen und ihn auszuschalten, bevor er entkommen kann.

Neue Visieres: Romero T8 für die Security und das PKO-6 für die Insurgent

Level 3 Challenges

Mod Editor Verbesserungen

Kostenlose Cosmetic Items

Zusätzliche Outfit Anpassungsmöglichkeiten

Premium Inhalt der in Operation: Clear Sight enthalten ist:

Neue Security Ausrüstung: GRS Operator

Neue Insurgent Ausrüstung: Der Schakal

Neues Security Waffenskin-Set: Canyon

Neues Insurgent Waffenskin-Set: Jezzail

Die Operation ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC über Steam, Microsoft Store und Epic Games Store verfügbar. Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Webseite.