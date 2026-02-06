Honkai: Star Rail Version 4.0 – Planarcadia, neue Figuren & Phantasmond-Spiele

HoYoverse, die globale Marke für interaktive Unterhaltung, hat heute bekannt gegeben, dass die neue Version 4.0 von Honkai: Star Rail mit dem Titel „Kein Aha bei Vollmond“ am 13. Februar veröffentlicht wird. Mit diesem Update beginnt eine neue Trailblaze-Reise rund um das Thema Hochgefühl, die sich über das gesamte kommende Jahr erstreckt.

Spieler betreten erstmals Planarcadia, Ahas Vergnügungsdomäne, in der das Credo „Klicks über alles, Unterhaltung bis zum Tod“ gilt. Durch die Teilnahme an den Phantasmond-Spielen besteht sogar die Möglichkeit, „für eine Minute ein Äon zu werden“. Nach den Ereignissen in Planarcadia führt die Reise die Besatzung des Astralexpresses weiter nach Astropolis, dem Hauptsitz des Interastralen Friedensentertainments. Begleitet werden die Trailblazer dabei von den neuen Gefährten Yao Guang und Sparxie.

Planarcadia – Von der Leinwand zum Paradies

Der Überlieferung nach war Planarcadia einst eine flache „Welt auf Leinwand“. Erst nachdem die IFK den Betrieb übernahm, entwickelte sich die Welt zu dem farbenprächtigen Vergnügungsparadies von heute. Bei der Ankunft des Astralexpresses wird die Crew von Frau Pearl, einem Mitglied der „Zehn Steinherzen“ der Abteilung für strategische Investitionen, empfangen.

Für die Express-Besatzung besitzt Planarcadia eine besondere Bedeutung: Es ist die Heimatwelt von Himeko und zugleich der Ort, an dem der Astralexpress vor fünfzehn Jahren zu seinem erneuten Aufbruch ansetzte. Bei der Rückkehr erwartet die Crew eine besondere Überraschung – ein aktuell äußerst beliebter Comic, der auf ihren Abenteuern basiert, rückt sie ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit.

Duomension City und die Imagenae

Nach dem Austausch mit der IFK erreichen die Trailblazer Duomension City, wo sie den einzigartigen Imagenae begegnen. Diese Wesen leben in Symbiose mit den Bewohnern der Stadt und sind fester Bestandteil des Alltags, darunter die Forschungsleiterin Miauton, der Zug Kugeldrache, der kreisende Donnerdrache oder das von Herrn Yang geschätzte Mechatron.

Die Existenz der Imagenae hängt jedoch vollständig von der Wunschkraft der Menschen ab. Ohne Aufmerksamkeit verblassen sie und verschwinden. Aus diesem Grund ist Duomension City von Unterhaltungseinrichtungen geprägt, und das Lachen in den Straßen verstummt nie. Geheimnisvolle Eingänge führen zudem in eine wundersame 2D-Welt oder an unerwartete Orte wie das Geschäftsviertel Dovebrook, die Graphia-Akademie oder die sagenumwobene Taverne des Hochgefühls, den geheimen Treffpunkt der Maskierten Narren.

Die Phantasmond-Spiele – Aufmerksamkeit ist alles

In Planarcadia folgen die meisten Bewohner dem Pfad des Hochgefühls, und selbst Konflikte werden als Spiele ausgetragen. Das spektakulärste Ereignis sind dabei die Phantasmond-Spiele, die zu den zentralen Zielen der Reise des Astralexpresses zählen. Der Legende nach wurden sie persönlich vom Gelächter entworfen.

Es gibt keine festen Regeln – allein die erregte Aufmerksamkeit entscheidet über Sieg oder Niederlage. Als Eintrittskarte dient eine Maske, von denen lediglich acht existieren. Während der Beginn der Spiele näher rückt, versammeln sich zahlreiche Fraktionen im Verborgenen, darunter der Astralexpress, die Maskierten Narren, die IFK, die Xianzhou-Allianz sowie die Stellaron-Jäger Silberwolf und Blade. Ihre wahren Absichten werden sich im weiteren Verlauf der Geschichte enthüllen.

Neues Kampfsystem: Lachpunkte und Aha-Moment

Auch im Kampf steht alles unter dem Zeichen des Hochgefühls. Durch den Einsatz entsprechender Figuren oder spezielle Begegnungen sammeln Spieler Lachpunkte. Steigt Ahas Stimmung ausreichend an, erscheint er persönlich und löst den Aha-Moment aus.

Während dieser Phase setzen Hochgefühl-Figuren ihre Fähigkeiten nacheinander ein, wobei deren Stärke von der Anzahl der gesammelten Lachpunkte abhängt. Nach dem Aha-Moment erhalten alle Hochgefühl-Figuren den Buff „Verdiente Leistung“, der neue strategische Möglichkeiten eröffnet.

Neue spielbare Figuren: Yao Guang

Mit Version 4.0 hält Yao Guang, Seher-Strategin aus Yuque der Xianzhou-Allianz, erstmals Einzug ins Spiel. Als ältere Soror von Fu Xuan ist sie eine zentrale Wahrsage-Beraterin der Allianz und wird von den Bewohnern der Xianzhou ehrfürchtig „Madame Yao“ genannt.

Als physische Hochgefühl-Figur steuert Yao Guang den Kampf mithilfe von Zeichen von Wohl und Wehe. Wohl-Zeichen steigern das Hochgefühl der Verbündeten und erzeugen Lachpunkte, während Wehe-Zeichen im Aha-Moment den Schaden an Gegnern erhöhen und Fertigkeitspunkte wiederherstellen. Ihr Ultimate erzeugt zusätzlich einen sofortigen Aha-Moment und verstärkt die Widerstandsdurchdringung aller Verbündeten.

Neue spielbare Figuren: Sparxie

Ebenfalls neu ist die geheimnisvolle Fünf-Sterne-Feuerfigur Sparxie, die der Maskierten Närrin Sparkle auffallend ähnelt und als populärste Streamerin Planarcadias gilt. In der Handlung tritt sie gemeinsam mit Sparkle auf und bereitet den Spielern eine besondere Überraschung.

Im Kampf startet Sparxie einen Livestream-Showdown, bei dem durch den Verbrauch von Fertigkeitspunkten zufällige „Geschenke“ verteilt werden. Diese stellen Fertigkeitspunkte oder Lachpunkte wieder her und erhöhen den verursachten Schaden. Im Aha-Moment entfesselt sie eine groß angelegte Verlosung mit massivem Schaden und mehreren Abprallern.

Aktionswarps, Belohnungen und Boni

In der ersten Phase der Aktionswarps kehren Schwarzer Schwan, Evernight und Hysilens zurück, während in der zweiten Phase Sparkle, Cerydra und Rappa verfügbar sind. Schwarzer Schwan und Sparkle erhalten zudem gezielte Verstärkungen.

Nach dem Versionsupdate erhalten Spieler beim Login 20 Ziehungen, Ruan Meis neues Outfit sowie 1.600 Stellare Jade. Weitere Boni folgen schrittweise, darunter neue Trailblaze-Modi, neuer Kopfschmuck und eine kostenlose Fünf-Sterne-Figur nach Wahl.

Neue Events und Spielmodi

Abgerundet wird Version 4.0 durch zahlreiche neue Aktionen und dauerhafte Inhalte. Im Kosmikon-Kollektiv treten Spieler in Kartenduellen gegen mächtige Gegner an, während sie im Furbobo-Wochenblatt als Herausgeber einer Zeitschrift agieren. Zudem erhält der Währungskrieg seine erste große Erweiterung, und das Divergente Universum wird aktualisiert, um langfristige Herausforderungen abwechslungsreicher zu gestalten.