Helldivers 2: Neues Update bringt einen Panzer ins Game

Das Entwicklerstudio Arrowhead Game Studios hat für Helldivers 2 ein umfangreiches neues Update veröffentlicht, das nicht nur zahlreiche Verbesserungen mit sich bringt, sondern auch mit einer besonders explosiven Rückkehr aufwartet.

Helldivers 2 fügt Bastion-Panzer hinzu

Im Mittelpunkt des Updates steht der Bastion-Panzer, ein Fahrzeug, das Veteranen bereits aus dem ersten Helldivers kennen dürften. Der schwere Kampfpanzer kehrt nun in der Fortsetzung zurück und soll den Spielerinnen und Spielern im aktuellen Story-Verlauf entscheidend helfen. Denn die galaktische Lage spitzt sich weiter zu. Die laufende Ingame-Erzählung steuert auf einen groß angelegten Feldzug gegen Cyberstan, den Heimatplaneten der Automatons, zu. Diese haben sich die Baupläne einer menschlichen Superwaffe mit dem bezeichnenden Namen „Star of Peace“ unter den Nagel gerissen, ganz im typischen Helldivers-Stil eskaliert die Situation also weiter.

Neben dem neuen Fahrzeug nimmt das Update auch zahlreiche Anpassungen am Waffen-Balancing vor und behebt eine Vielzahl kleinerer und größerer Bugs. Darüber hinaus wurden einige Komfortfunktionen ergänzt. So gibt es nun erstmals eine chinesische Sprachausgabe, und Emotes sowie Siegesposen lassen sich jetzt größtenteils frei miteinander kombinieren.

Zeitgleich mit dem Update ist außerdem ein neuer Premium-Warbond erschienen, der das Arsenal weiter ausbaut. Mit dabei ist unter anderem der LAS-16 Trident, eine aus dem Original bekannte Energiewaffe, die wie eine Schrotflinte funktioniert und mit geballter Feuerkraft überzeugt. Ebenfalls neu ist der CQC-20 Breaching Hammer, ein Stratagem, das euch mit einem massiven Vorschlaghammer ausstattet und brachiale Nahkampfangriffe ermöglicht. Weitere neue Stratagems sind der GL-28 Belt-Fed Grenade Launcher, der mehrere Granaten in schneller Folge abfeuern kann, sowie der EAT-411 Leveller, ein besonders durchschlagskräftiger Raketenwerfer. Abgerundet wird der Warbond durch diverse kosmetische Inhalte, die freigeschaltet werden können.

Mit dem neuen Update setzt Arrowhead den kontinuierlichen Ausbau von Helldivers 2 fort. Und liefert erneut frische Inhalte, die sowohl spielerisch als auch erzählerisch für neue Motivation an der Front sorgen.