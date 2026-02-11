Helldivers 2: Machinery of Oppression bringt Cyborg Legion zurück

Helldivers 2 bekommt mit dem neuen Update „Machinery of Oppression“ frischen Nachschub und der hat es in sich. Die Cyborg Legion ist zurück und marschiert gemeinsam mit den Automatons in Richtung Super Earth. Anlass des Großangriffs: gestohlene Baupläne der planetenzerstörenden Raumstation Star of Peace.

Helldivers 2 holt die Maschinen zurück

Diesmal führt der Krieg direkt nach Cyberstan, der düsteren Heimatwelt der Bots. Zwischen neongetränkten Stadtlandschaften, gewaltigen Festungsmauern und schwer bewachten Fabrikkomplexen müssen Helldivers entscheiden, welche Produktionsstätten zuerst fallen. Ziel ist es, die Cyborg-Fertigung zu stoppen, Automaton-Verteidigungen zu infiltrieren und Mega-Fabriken systematisch dem Erdboden gleichzumachen, inklusive ihrer monumentalen Propaganda-Statuen. Die „Battle for Cyberstan“ verlangt taktisches Vorgehen: Spieler wählen gezielt Fabrikstädte aus, durchbrechen Verteidigungslinien und legen die industrielle Kriegsmaschinerie lahm, bevor Cyborgs und Automatons ihre Kräfte vollständig bündeln können. Keine leichte Aufgabe, aber dafür stehen neue Werkzeuge bereit.

Unterstützung kommt unter anderem aus dem kürzlich veröffentlichten Siege Breakers Warbond sowie dem wieder eingeführten Bastion Tank, der sich bereits im ersten Helldivers als schweres Schlachtfeld-Argument bewährt hat. Mit entsprechendem Loadout lässt sich auch dieser urbane Großkrieg bewältigen, zumindest theoretisch.

Das Update „Machinery of Oppression“ ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar.