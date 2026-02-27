Hela: Neuer Deep Dive zeigt magischen Froschrucksack

Knights Peak und Windup Games gewähren einen neuen Einblick in ihr herzerwärmendes Open-World-Abenteuer Hela. In einem aktuellen Deep-Dive-Video steht dabei vor allem ein zentrales Spielelement im Fokus: der magische Froschrucksack der kleinen Maus, welcher das Herzstück der Erkundung und Schlüssel zu zahlreichen kreativen Gameplay-Möglichkeiten darstellt.

In Hela schlüpfen die Spieler in die Rolle einer geschickten Maus, die einer gutherzigen Hexe hilft, das Land zu bewahren, welches diese seit Generationen beschützt. Die handgefertigte Spielwelt ist von skandinavischen Landschaften inspiriert und lädt dazu ein, Wälder, Wiesen, Feuchtgebiete und Höhlen allein oder gemeinsam zu erkunden.

Froschrucksack als magisches Multitool

Der Rucksack ist weit mehr als nur ein Inventar. Mit der Froschzunge des praktischen Accessoires kann sich die Maus an Ästen, Balken oder Vorsprüngen festhalten, schwingen und klettern. Gleichzeitig dient die Zunge auch als interaktives Werkzeug: Objekte lassen sich heranziehen, platzieren oder sogar Brücken zwischen den Mitspielern erschaffen. In Kombination mit Waldbewohnern wird die Zunge sogar zum Lasso für rasante Ritte.

Bläst die Maus den Rucksack auf, verwandelt er sich in einen Gleitschirm. So eröffnen sich neue vertikale Möglichkeiten: Luftströmungen nutzen, Höhe anpassen oder präzise Kurven fliegen. Am Boden dient der aufgeblasene Rucksack als hüpfende Plattform, während ein gezielter Sturzflug verborgene Pfade freilegt oder für chaotisch-fröhliche Momente sorgt.

Teamplay – auch solo

Ein besonderes Feature sind die sogenannten Schatten. Dank der Magie des Rucksacks können Einzelspieler Spiegelbilder ihrer selbst erschaffen, welche dann Aktionen nachahmen. So entstehen Koop-Mechaniken auch ohne echte Mitspieler, etwa beim Brückenbau oder beim gemeinsamen Schwingen durch die Landschaft.

Zusätzlich lehren Kreaturen des Waldes der Maus neue Fähigkeiten wie etwa einen Doppelsprung, wodurch bislang unerreichbare Gebiete zugänglich werden.

Release und Auszeichnungen

Das auf der gamescom 2025 mit zwei Awards („Most Entertaining“ und „Most Wholesome“) ausgezeichnete Hela erscheint 2026 für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Ein genaues Release-Datum liegt leider noch nicht vor.

Meinung

Mit seinem charmanten Art-Design, entschleunigendem Gameplay und kreativen Mechaniken könnte sich Hela als echtes Wohlfühl-Abenteuer für Solo- und Koop-Fans entpuppen.

Hier könnt Ihr Euch noch das Deep-Dive Video zu Hela anschauen:

Quelle: PM Agentur Marchsreiter – Bildquelle: Knights Peak