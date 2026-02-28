Heavy Cargo: Großes Wirtschaftsmodus & Scania Update veröffentlicht

Heavy Cargo – The Truck Simulator hat sein bislang größtes und ambitioniertestes Update erhalten, welches ab sofort für PC (Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar ist. Mit dem umfangreichen Economy Mode & Scania Update hält ein spielverändernder Wirtschaftsmodus Einzug, ergänzt durch ein deutlich tiefergehendes Fortschrittssystem für die GRUBER-Logistics-Niederlassung. Darüber hinaus wurde der vielfach gewünschte Fotomodus integriert und Scania als neue, lizenzierte Lkw-Marke ins Spiel aufgenommen. Zusätzliche Lackierungen erweitern die Individualisierungsmöglichkeiten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ein umfassendes Grafik-Upgrade mit verbesserter Beleuchtung, realistischeren Wetterverläufen, dynamischen Tageszeiten und höherer Detailqualität sorgt für mehr Immersion in der gesamten Spielwelt. Überarbeitete Fahrphysik, zahlreiche Gameplay-Optimierungen, Fehlerbehebungen sowie Quality-of-Life-Verbesserungen runden das Update ab.

Der neue Wirtschaftsmodus

Im neuen Wirtschaftsmodus übernimmst du die Leitung deiner eigenen GRUBER-Logistics-Niederlassung. Durch das Zuweisen von Missionen sowie das Management von Personal und Fuhrpark bestimmst du maßgeblich den Unternehmenserfolg. Gleichzeitig sitzt du weiterhin selbst am Steuer und generierst Einnahmen durch die 39 Missionen des Hauptspiels und der DLCs sowie durch neu hinzugefügte, prozedural generierte Aufträge.

Mit 34 Standorten, 954 Missionsrouten und rund 10.000 möglichen Aufträgen, inklusive neuer Strecken, bietet das System enorme Abwechslung. Dabei gilt es stets, geeignete Fahrzeuge, passende Auflieger und qualifiziertes Personal im Blick zu behalten.

Ergänzt wird das Feature durch ein neues Zeit- und Unternehmensverwaltungssystem: Ein Wochenzyklus von Montag bis Freitag liefert tägliche und wöchentliche Berichte. Im überarbeiteten Unternehmensmenü behältst du Finanzen, laufende Kosten, Gehälter, Mitarbeiterentwicklung und Umsatzziele jederzeit im Überblick.

Alle Inhalte des großen Wirtschaftsmodus & Scania Updates