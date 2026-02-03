HARMAN auf der ISE 2026: Neue ARCAM Radia AVs & JBL Synthesis Lautsprecher

Die HARMAN Luxury Audio Group nutzt die Integrated Systems Europe (ISE) 2026 in Barcelona, um ihr immersives Audioportfolio deutlich auszubauen. Im Fokus stehen zahlreiche Produktneuheiten der Marken JBL Synthesis und ARCAM, die erstmals öffentlich präsentiert werden.

JBL Synthesis: Größter Produktlaunch der letzten Jahre

JBL Synthesis stellt auf der ISE insgesamt neun neue Custom-Lautsprecher (SCL) sowie drei neue AV-Prozessor- und Verstärkerkomponenten vor. Damit handelt es sich um die umfangreichste Produkterweiterung der Marke seit mehreren Jahren.

Die neuen Komponenten sind auf immersive Mehrkanal-Setups ausgelegt und richten sich an anspruchsvolle Heimkino-Installationen. JBL Synthesis betont dabei weiterhin Referenzklang, architektonische Integrationsmöglichkeiten und einen systemorientierten Ansatz. Die gesamte Produktreihe feiert ihre Weltpremiere auf der ISE 2026.

ARCAM: Erste AV-Geräte der Radia-Serie

ARCAM präsentiert erstmals AV-Produkte innerhalb seiner Radia-Serie. Zum Start gehören die drei Audio-Video-Verstärker AVA15, AVA25 und AVA35, der 16-Kanal-AV-Prozessor AVP45 sowie die beiden Endstufen PA4 und PA9.

Der britische Hersteller aus Cambridge feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen und verweist auf eine lange AV-Tradition, vom Delta 150 Nicam-Tuner (1990) über den Xeta 1 (1995), den weltweit ersten audiophilen AV-Verstärker, bis hin zu aktuellen, vielfach ausgezeichneten AV-Receivern.

Rückkehr zum Lautsprecherbau: ARCAM Radia Speaker

Zusätzlich markiert ARCAM mit der Radia-Serie die Rückkehr zum Lautsprecherdesign. Das neue Portfolio umfasst jeweils zwei Regal- und Standlautsprecher, einen Center-Lautsprecher sowie einen Subwoofer.

Die Lautsprecher sind sowohl für klassische Hi-Fi-Anwendungen als auch für Heimkino-Setups konzipiert und lassen sich insbesondere in Kombination mit der Radia-Elektronik klanglich fein abstimmen.

Live auf der ISE 2026

Alle neuen Produkte von JBL Synthesis und ARCAM können auf der ISE 2026 am HARMAN-Stand 2F150 live erlebt werden.