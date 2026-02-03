GreedFall: The Dying World: Dragon Age Fans aufgepasst

Nacon und Entwickler Spiders haben im Vorfeld des Releases von GreedFall: The Dying World den zentralen Antagonisten des Spiels vorgestellt. In einem neuen Behind-the-Scenes-Video rückt dabei die Figur Kurnaz in den Fokus, die eine entscheidende Rolle in der düsteren Fantasy-Welt übernehmen wird. Kurnaz wird von Neil Newbon gesprochen, der vielen Spielerinnen und Spielern zuletzt vor allem als Astarion aus Baldur’s Gate 3 in Erinnerung geblieben ist. Beschrieben wird Kurnaz als kalt, hochintelligent und zugleich charismatisch. Er versteht es meisterhaft, andere zu manipulieren, um seine eigenen Ziele zu erreichen, und schreckt dabei vor nichts zurück.

GreedFall holt sich prominenten Sprecher

Sein Hintergrund ist dabei bewusst ambivalent angelegt. Kurnaz stammt aus einfachen Verhältnissen und trägt einen ausgeprägten Minderwertigkeitskomplex mit sich, der ihn dazu antreibt, sich anderen überlegen zu fühlen. Seine unerschütterliche Entschlossenheit macht ihn zu einem gefährlichen Gegenspieler, der bereit ist, jeden zu vernichten, der sich ihm in den Weg stellt. Interessant ist auch, dass Neil Newbon im Spiel eine zweite Rolle übernimmt. Neben Kurnaz leiht er auch dem Nebencharakter Ingo seine Stimme, der als dessen völliges Gegenstück konzipiert ist. Ingo ist feige, opportunistisch und erinnert laut Entwicklerbeschreibung an Shakespeare-Figuren wie Falstaff. Dieser bewusste Kontrast soll die Charakterzeichnung weiter vertiefen.

Newbon selbst betont, dass es ihm wichtig war, Kurnaz nicht als eindimensionalen Bösewicht darzustellen. Stattdessen wollte er dessen Geschichte erzählen, ohne ihn zu verurteilen, und ihm eine nachvollziehbare Motivation verleihen. Genau dieser Ansatz passt zum erzählerischen Stil von GreedFall: The Dying World, das erneut stark auf politische Intrigen, moralische Grauzonen und komplexe Figuren setzt. Schaut euch auf jeden Fall Gameplay zum Spiel an. Denn es spielt sich wiklich wie ein inoffizielles Dragon Age.

GreedFall: The Dying World erscheint am 12. März für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.