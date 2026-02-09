Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok wird eine erweiterte Neuauflage

Cygames hat mit Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok eine erweiterte Neuauflage von Granblue Fantasy: Relink angekündigt. Die neue Version erscheint im Juli und richtet sich sowohl an Neueinsteiger als auch an bestehende Fans, die noch mehr Inhalte für Solo- und Multiplayer-Abenteuer suchen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Granblue Fantasy: Relink nochmal neu

Endless Ragnarok baut auf dem schnellen, actionreichen Kampfsystem des Originals auf und erweitert es um zahlreiche neue Features. Spieler ziehen erneut als Gruppe von vier Skyfarers los und reisen in das sagenumwobene Estalucia sowie in einen abgelegenen Bereich des Sky Realm, das Zegagrande Skydom. Durch die Kombination der individuellen Fähigkeiten der Charaktere lassen sich mächtige Link Attacks und Chain Bursts entfesseln, während abwechslungsreiche Quests und fordernde Bosskämpfe auf euch warten. Neu hinzugekommen sind unter anderem zusätzliche Koop-Queststufen, neue Bossgegner und der Solo-Modus „The Conflux“, der sich speziell an Spieler richtet, die allein unterwegs sind. Außerdem können Beschwörungen nun noch effektiver eingesetzt werden, inklusive des neuen Primal Burst, der Kämpfe entscheidend wenden kann. Mit sogenannten Master Traits lassen sich Charaktere zudem weiterentwickeln und über bisherige Grenzen hinaus stärken.

Einen ersten Eindruck der neuen Inhalte vermittelt ein Closed Beta Test, der vom 13. bis 16. März stattfinden wird. Der offizielle Release von Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok ist für den 9. Juli geplant. Das Spiel erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Switch 2 und PC. Neben digitalen Editionen wird es auch physische Versionen für PS5 und Switch 2 geben. Besitzer des Originalspiels können zudem vergünstigte Upgrade-Kits erwerben.