Genshin Impact Luna V: Varka-Debüt, Mondstadt-Events & neue Herausforderungen

Die weltweit tätige Entertainment-Marke HoYoverse hat heute angekündigt, dass Genshin Impact, Version Luna V „Lied des leeren Mondes – Variation: Ein zurückkehrender Besucher, der den Wind fing“ am 25. Februar erscheint. Das Update führt die Spieler zurück nach Mondstadt, dem Ausgangspunkt ihrer Reise, und bringt eine neue, vom Ordo Favonius organisierte Hauptaktion sowie die Rückkehr beliebter Figuren. Gleichzeitig feiert Varka endlich sein lang erwartetes Debüt als spielbarer Charakter.

Varka feiert sein Debüt als spielbare 5‑Sterne‑Figur

Der legendäre Großmeister des Ordo Favonius und Ritter des Nordwinds wird erstmals als 5‑Sterne‑Anemo‑Charakter mit Zweihänder spielbar. Spieler kennen ihn bereits aus Geschichten rund um Mondstadt und Nod-Krai, wo er als gelassener, humorvoller und zugleich verlässlicher Gefährte beschrieben wurde.

Sein neuer Legendenauftrag beleuchtet weitere Facetten seiner Vergangenheit: Der Große Wolfskönig des Nordens ist in Gefahr, und Varka stellt sich einer neuen Bedrohung durch die Wilde Jagd.

Ein einzigartiger Kampfstil mit zwei Elementarten

Varkas zweihändiger Kampfstil ermöglicht es ihm, gleichzeitig Schaden zweier Elemente zu verursachen.

Das Schwert in seiner rechten Hand wandelt Schaden, abhängig von den Elementen seiner Teammitglieder, in Pyro-, Hydro-, Elektro- oder Kryo-Schaden um.

Das Schwert in seiner linken Hand verursacht Anemo-Schaden.

Durch verstärkte Standardangriffe kann er seine besondere Elementarfähigkeit häufiger einsetzen oder einen kraftvollen, ausdauerfreien Schlag ausführen. Sein Hexerei-Effekt steigert diese Möglichkeiten zusätzlich und erhöht sein Schadenspotenzial weiter.

Neues Waffenaussehen für Varka

Spieler können ein neues Waffenaussehen für Varkas zwei Schwerter freischalten, indem sie ein weiteres Wolfsgeist-Fragment im Kampf besiegen.

Aktionsgebete: Rückkehr bekannter Figuren

In der ersten Hälfte der Aktionsgebete stehen Varka und die Rückkehr von Flins im Fokus.

In der zweiten Hälfte folgen Skirk und Escoffier.

Auch das Kollektionsgebet für Figuren aus Mondstadt kehrt zurück.

Hauptaktion: Erinnerungen an den Beginn der Reise

Die zentrale Aktion des Updates lädt dazu ein, die frühen Erinnerungen an Mondstadt wieder aufleben zu lassen. Emotionale Szenen rufen das Gefühl hervor, erneut an den Anfang der Reise nach Teyvat zurückzukehren.

Der Ordo Favonius bietet mehrere Attraktionen:

„Echos der Erinnerung“: Spieler entdecken subtile Veränderungen in vertrauten Szenen und halten diese mit dem Spurensuche-Fotoapparat fest.

Getränkemixen für alte Bekannte: Spieler treffen vertraute Figuren wieder und servieren ihnen passende Drinks.

Flug- und Kampfherausforderungen: Für Abenteurer, die Nervenkitzel suchen, stehen neue Herausforderungen bereit.

Als Belohnung winkt das Kristallkugel-Waffenaussehen „Illusionsgeschenk – Sternenomen“, nutzbar für alle Katalysator-Figuren.

Neue Minispiele und zusätzliche Inhalte

Das Update führt außerdem mehrere neue Minispiele ein:

eine besondere Kameraherausforderung mit ikonischen Momenten aus Natlan, Fontaine und Sumeru,

ein strategisches Verteidigungsspiel gegen Gegnerwellen,

neue Inhalte für „Weltenbummler“,

neue Audiochat-Funktionen und darauf basierende Spielmodi in Miliastra Wonderland.

Über verschiedene Ingame-Aktionen lässt sich zudem das neue Mannekin-Look-Set „Agiler Eulenbote“ kostenlos freischalten.

Plattformen, Cross-Save und weitere Informationen

Version Luna V erscheint am 25. Februar und lädt Spieler ein, ihre ersten Schritte in Mondstadt erneut zu erleben. Dank Cross-Save und Mehrspielerfunktion kann das Abenteuer auf PlayStation®, Xbox, PC, Android und iOS fortgesetzt werden.