GeForce NOW wird 6: Jubiläum mit neuen Spielen & RTX-Power

Bei GeForce NOW wird gefeiert: NVIDIA begeht den sechsten Geburtstag seines Cloud-Gaming-Services und läutet das Jubiläum mit einer einmonatigen Geburtstagsaktion ein. Anlass ist eine beeindruckende Erfolgsgeschichte, Mitglieder haben inzwischen mehr als eine Milliarde Spielstunden über GeForce NOW gestreamt. Den gesamten Februar über dürfen sich Spieler auf neue Titel, zusätzliche unterstützte Plattformen und weitere Streaming-Optionen freuen.

Der Startschuss fällt an diesem GFN Thursday mit insgesamt 24 neuen Spielen, die im Laufe des Monats erscheinen. Zehn davon sind bereits in dieser Woche direkt spielbar, darunter das neu veröffentlichte Delta Force von Team Jade sowie PUBG: BLINDSPOT von Krafton.

Delta Force ist ab sofort vollständig über GeForce NOW verfügbar und bringt actionreiche Rettungsmissionen sowie groß angelegte Gefechte in die Cloud, ideal für Squads, die nahezu überall einsteigen möchten. PUBG: BLINDSPOT erweitert das PUBG-Universum um einen taktischen 5-gegen-5-Modus mit kompakten Karten, schnellen Matches und starkem Teamfokus. Beide Titel lassen sich sofort streamen, ganz ohne lange Downloads oder Updates.

Die neuen Titel in der Übersicht:

Diese Woche neu in der Cloud verfügbar sind:

Indika (Neuerscheinung auf Xbox, im Game Pass, 3. Februar)

Menace (Neuerscheinung auf Steam und Xbox, im Game Pass, 5. Februar, GeForce RTX 5080-ready)

World of Warcraft: Burning Crusade Classic Anniversary Edition (Neuerscheinung auf Battle.net, 5. Februar)

PUBG: BLINDSPOT (Neuerscheinung auf Steam, 5. Februar, GeForce RTX 5080-ready)

Carmageddon: Rogue Shift (Neuerscheinung auf Steam, 6. Februar, GeForce RTX 5080-ready)

Delta Force (Steam)

Fallout Shelter (Steam)

Little Nightmares Enhanced Edition (Steam und Xbox, im Game Pass)

Roadcraft (Xbox, im Game Pass)

Wildgate (Epic Games Store)

Zusätzlich zu Menace, PUBG: BLINDSPOT und Carmageddon: Rogue Shift erhält in dieser Woche auch HumanitZ auf Steam Unterstützung für die GeForce RTX 5080 in der Cloud.

Diese Spiele stoßen im Februar neu zum GeForce-NOW-Katalog hinzu: