Fireshine Games mit 4 neuen Demos beim Steam Next Fest – Denshattack!, Far Far West, Gunboat God & ITER-8

Der Publisher Fireshine Games (u. a. bekannt für Core Keeper) startet mit voller Wucht ins Februar-Steam Next Fest und präsentiert gleich vier neue spielbare Demos. Mit dabei: die allererste Demo des heiß erwarteten, zug-flippenden Action-Abenteuers Denshattack!, der kooperative Western-Shooter Far Far West, das stylische Shoot-’em-up Gunboat God sowie der Roguelite-Mining- und Tower-Defense-Mix ITER-8.

Denshattack!

Release: Frühjahr 2026

Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Entwickler: Undercoders

Schon mal einen Ollie mit einem ganzen Zug gemacht? In Denshattack! driften, flippen und rasen Spieler:innen über verlassene Schienen durch ein farbenfrohes, dystopisches Japan. Flowstate-Combo-Systeme treffen auf schnelles, flüssiges und tiefgründiges Gameplay – während hinter jeder Kurve neue Überraschungen lauern, etwa ein gigantischer Magical-Girl-Zug-Mecha-Boss.

Mehr zu Denshattack! bei Steam.

Far Far West

Release: 2026

Plattform: PC

Entwickler: Evil Raptor

Als einsamer Scharfschütze oder im Koop mit bis zu drei Freund:innen stellen sich Spieler:innen in Far Far West Horden untoter Albträume. Reichen eure Revolver-Skills, um einen gigantischen Skelett-Pterodaktylus oder einen mörderischen Geisterzug zu bezwingen? Zeit, es herauszufinden.

Mehr zu Far Far West bei Steam.

Gunboat God

Release: 13. April 2026

Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Entwickler: Janson RAD

In diesem flüssigen, farbenprächtigen Shoot-’em-up werden Spieler:innen zum allmächtigen Gunboat God. In hunderten temporeichen Missionen gilt es, Monsterhorden stilvoll auszuschalten, Waffen und Fähigkeiten aufzurüsten und sich gigantischen Multi-Stage-Bossen zu stellen – immer mit dem Ziel, den Highscore weiter in die Höhe zu treiben.

Mehr zu Gunboat God bei Steam.

ITER-8

Release: 9. März 2026

Plattform: PC

Entwickler: fluckyMachine

ITER-8 kombiniert Roguelite-Mining mit Tower-Defense-Strategie – und jeder Operator ist entbehrlich. Mit einem Mech-Bohrer geht es in gewaltige außerirdische Säulen, durch weitläufige Höhlensysteme voller Ressourcen und Rätsel. Seltene Upgrades stärken die Basis im Kampf gegen Schwärme feindlicher Mechanoiden. Das Ziel: das Unmögliche erreichen – die Spitze, Operator für Operator.

Mehr zu ITER-8 bei Steam.