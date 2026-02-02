Fallout Staffel 2: Neuer Trailer mit Vault Boy & Aaron Moten vor dem Finale

Kurz vor dem großen Finale der zweiten Staffel von „Fallout“ hat Bethesda einen besonderen Trailer veröffentlicht, der deutlich aus dem Rahmen fällt. Statt düsterer Endzeitstimmung stehen diesmal Vault Boy und Schauspieler Aaron Moten (Maximus) im Mittelpunkt, die sich bei einem gemeinsamen Film- und Zockabend zeigen – inklusive Albernheiten, Insider-Humor und augenzwinkernder Fallout-Referenzen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Clip dient weniger als klassischer Story-Trailer, sondern vielmehr als charmante Einstimmung auf das bevorstehende Staffelfinale, das am 4. Februar 2026 bei Prime Video erscheint. Gleichzeitig unterstreicht das Video den Ton der Serie: Trotz aller Gewalt, Tragik und Endzeit bleibt Fallout seiner Mischung aus schwarzem Humor und Selbstironie treu, ein Markenzeichen der Marke, das Fans seit Jahrzehnten schätzen.

Fallout für Einsteiger

Die Fallout-TV-Serie von Prime Video entführt Zuschauer in eine postapokalyptische Zukunft, in der die Welt nach einem verheerenden Atomkrieg in Trümmern liegt. Im Mittelpunkt stehen Überlebende aus unterirdischen Schutzbunkern, den sogenannten Vaults, sowie die Menschen und Kreaturen, die sich im gefährlichen Ödland an die neuen Lebensbedingungen angepasst haben. Die Serie erzählt eine eigenständige Geschichte innerhalb des bekannten Fallout-Universums und verbindet düstere Science-Fiction mit schwarzem Humor, gesellschaftlicher Satire und dem charakteristischen Retro-Futurismus der Marke. Auch ohne Vorkenntnisse der Videospiele bietet die Serie einen zugänglichen Einstieg und erklärt ihre Welt, Fraktionen und Regeln Schritt für Schritt.