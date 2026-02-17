DLSS 4 für Battlefield 6, Styx & Star Trek: Neue NVIDIA RTX-Highlights

In dieser Woche erscheinen gleich mehrere Titel mit nativer Unterstützung für NVIDIA DLSS 4 mit Multi Frame Generation. Styx: Blades of Greed und Star Trek: Voyager – Across the Unknown bieten die neue Technologie direkt zum Release. Zudem lässt sich NORSE: Oath of Blood über die NVIDIA-App auf DLSS 4 mit Multi Frame Generation upgraden. Parallel dazu startet heute Battlefield 6: Season 2, ebenfalls mit umfassender RTX-Unterstützung.

Die neuen und kommenden Spiele mit RTX-Unterstützung

NORSE: Oath of Blood

Mit NORSE: Oath of Blood von Arctic Hazard und Tripwire Presents tauchen Spieler in das Zeitalter der Wikinger ein. Das rundenbasierte Taktikspiel dreht sich um den Aufbau einer eigenen Siedlung, das Schmieden von Allianzen und das Training eines schlagkräftigen Heeres.

Zum heutigen Release unterstützt das Spiel DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution für höhere Bildraten und verbesserte Grafikqualität. Über die NVIDIA-App können Spieler zusätzlich auf DLSS 4 mit Multi Frame Generation sowie DLSS 4.5 Super Resolution upgraden, für nochmals gesteigerte Performance und optimierte Bilddarstellung.

Star Trek: Voyager – Across the Unknown

In Star Trek: Voyager – Across the Unknown von Gamexcite und Daedalic Entertainment begeben sich Spieler an Bord der U.S.S. Voyager in die unerforschten Regionen des Delta-Quadranten. Der Titel erscheint am 18. Februar mit nativer Unterstützung für DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLAA und NVIDIA Reflex.

Zusätzlich wird DLSS Super Resolution unterstützt, das über die NVIDIA-App auf DLSS 4.5 Super Resolution aktualisiert werden kann. Damit profitieren GeForce-RTX-Spieler von flüssigem Gameplay, reduzierter Latenz und hoher Bildqualität.

Styx: Blades of Greed

Mit Styx: Blades of Greed entwickeln Cyanide Studio und Nacon das bewährte Stealth-Gameplay der Reihe weiter und legen den Fokus auf Freiheit sowie kreative Lösungswege. Aufbauend auf den Vorgängern Styx: Master of Shadows und Styx: Shards of Darkness setzt der neue Teil auf moderne Technik für ein noch intensiveres Spielerlebnis.

GeForce-RTX-Spieler erhalten native Unterstützung für DLSS 4 mit Multi Frame Generation sowie NVIDIA Reflex, was besonders hohe Bildraten und eine präzise Steuerung ermöglicht.

Battlefield 6

Mit dem heutigen Start von Season 2 erwarten Spieler von Battlefield 6 neue Herausforderungen, frische Inhalte und zeitlich begrenzte Modi in Battlefield 6 und REDSEC.

Technisch bietet der Shooter umfassende RTX-Features: DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA sowie NVIDIA Reflex werden unterstützt.

Bei 4K-Auflösung und Ultra-Details steigern DLSS 4 mit Multi Frame Generation und DLSS Super Resolution die Bildraten auf Grafikkarten der GeForce RTX 50-Serie im Durchschnitt um das 3,8-Fache. So sind bis zu 460 FPS auf Desktop-PCs und bis zu 310 FPS auf RTX-50-Laptops möglich.