Das LEGO Botanicals Set 11503 Blumen an der Wand im Test

Die LEGO Botanicals-Serie gehört seit langem zu den am stärksten wachsenden Serien des dänischen Klemmbausteinspezialisten. Eine der jüngsten Ergänzungen ist das Set LEGO Botanicals 11503 – Blumen an der Wand, das wir uns genauer anschauen wollen.

Eigenschaften des Sets:

Das Set LEGO Botanicals 11503 – Blumen an der Wand umfasst 879 Teile und richtet sich an erwachsene LEGO-Fans, die Wert auf Design, Kreativität und ein entspannendes, zugleich anspruchsvolles Bauerlebnis legen. Zentrales Element des Sets ist ein modulares Rankgitter, das als Träger für unterschiedliche LEGO-Blumen dient. Die Konstruktion ermöglicht eine flexible Anordnung der einzelnen Pflanzenelemente und lässt sich in verschiedenen Formaten montieren. Dadurch können sowohl kompakte Wandbilder als auch größere Installationen realisiert werden. Durch die Kombination mehrerer Sets sind zudem L-Formen oder flächige Arrangements umsetzbar.

Innerhalb der LEGO Botanicals Collection stellt das Set mehrere neue Blumenarten vor, darunter rosa Kamelien, violette Klematis, dunkelrote Wildrosen und Mimosen. Ergänzt wird es durch neue Farbnuancen in Rosa und Violett, die die bestehende LEGO-Farbpalette erweitern. Die enthaltenen Blumen lassen sich individuell kombinieren und können bei Bedarf durch weitere LEGO Blütenelemente ergänzt werden.

Themenwelt LEGO Botanicals Bezeichnung Blumen an der Wand Art.-Nummer 11503 Teileanzahl 879 Alter 18+ Veröffentlichung Februar 2026 UVP 89,99 € Minifiguren Nein Sticker enthalten? Nein Bedruckte Steine? Nein Anleitung gedruckt und via App Bauzeit 2-3 Stunden

Über Lego:

LEGO A/S ist ein dänischer Spielwarenhersteller, der seit 1932 mit seinen ikonischen Klemmbausteinen Kreativität und Bauspaß in alle Altersgruppen bringt. Das Unternehmen bietet heute eine breite Palette an Themenwelten, die von realistischen Stadtszenen (LEGO City) über fantasievolle Abenteuer (LEGO NINJAGO, LEGO Friends) bis hin zu lizenzierten Marken wie Star Wars™, Harry Potter™ oder Disney™ reichen. Technisch orientierte Baumeister finden in LEGO Technic komplexe Modelle mit realistischen Funktionen, während LEGO Architecture berühmte Bauwerke im Miniaturformat nachbildet. Für jüngere Kinder gibt es LEGO DUPLO, und mit LEGO Ideas werden Fan-Entwürfe zu offiziellen Sets. Ergänzt wird das Sortiment durch Sammlerlinien wie LEGO Icons oder BrickHeadz sowie digitale Spiele, Filme und Freizeitparks unter der Marke LEGOLAND.

Über LEGO Botanicals:

LEGO Botanicals ist eine besondere Produktlinie von LEGO, die sich ganz den Pflanzen und Blumen widmet. Die detailreichen Sets ermöglichen es, realistisch aussehende Blumensträuße, Zimmerpflanzen und andere botanische Motive aus LEGO-Steinen zu bauen. Sie richten sich vor allem an Erwachsene und verbinden kreatives Bauen mit entspannender Freizeitgestaltung. Die fertigen Modelle dienen nicht nur als Bauprojekt, sondern auch als langlebige und dekorative Alternative zu echten Pflanzen.

Verpackung und Inhalt:

Wie wir es aus anderen Serien bereits kennen, besitzt auch LEGO Jurassic World ein eigenes Design für die Umverpackungen. Da sich diese Serie insbesondere an Erwachsene richtet, wird hier das Design der Icons-Serie aufgegriffen. Die Vorderseite zeigt auf einem schwarzen Hintergrund eine Abbildung des aufgebauten Sets. Auf der Rückseite finden sich Detaildarstellungen, eine bemaßte Abbildung und zwei Fotografien mit Dekorationsvorschlägen.

In der Verpackung finden sich neben der gedruckten Bauanleitung neun Papierbeutel in unterschiedlichen Größen. Mittlerweile ist bei LEGO der Umstieg von den Plastik- zu den Papiertüten soweit vorangeschritten, dass fast alle neuen Sets auf Plastikbeutel verzichten.

Der Bauprozess:

In der beiliegenden Bauanleitung wird der Aufbau des Sets LEGO Botanicals 11503 – Blumen an der Wand wie gewohnt sehr detailliert dargestellt und kleinschrittig beschrieben. Darüber hinaus kann man auch auf die LEGO-Builder-App (iOS und Android) zurückgreifen. Hier finden sich noch detaillierte Anleitungen, in denen man auch jede Ansicht beliebig drehen kann. Insbesondere bei besonders komplexen Modellen kann dies durchaus hilfreich sein.

Der Aufbau ist entsprechend der neun Beutel in neun Baustufen unterteilt. Zwar unterscheiden sich die Größen der Beutel, jedoch kommen häufig sehr filigrane Teile zum Einsatz. So ist der Zeitaufwand etwa vergleichbar. Minifiguren oder Aufkleber gibt es hier keine.

Als Erstes bauen wir den Rahmen, an dem wir die Blumen befestigen. Dieser besteht unter anderem aus Technic-Elementen, sodass ein flexibles Umsetzen der Blumen möglich ist. Für ein späteres Aufhängen an der Wand gibt es zwei Elemente, um den Rahmen an Haken oder Nägeln zu hängen. Die Kombination aus Technic-Elementen mit den unterschiedlichen Platten verleiht dem Rahmen eine gute Stabilität.

Im zweiten Schritt starten wir mit einer Kornblume und einem Hahnenfuß. Besonders letzterer besitzt einen filigranen Aufbau aus vielen einzelnen Elementen.

Die Blumen im dritten Schritt gehen etwas schneller von der Hand. Hier bauen wir eine dunkelrote Rose, zwei kleine Kamelieblüten und eine Wachsblume. Besonders die Bauelementekombination der Rose ist sehr spannend.

Unser Rankgitter wird immer besser gefüllt. Nun ergänzen wir eine große Kamelieblüte und auch eine weitere Wachsblume findet ihren Platz.

Mit einer Klematis und einer Hortensie kommen noch mehr unterschiedliche Farben und Stile hinzu. Die Hortensie besteht zu einem großen Teil aus kleinen Schmetterlingen, was ihr eine sehr realistische Optik verleiht und zudem ein schönes Detail darstellt.

Ein weiterer Hahnenfuß findet den Weg an unser Rankgitter und mit der Mimosa kommt nochmals mehr Farbe und Abwechslung hinzu.

Eine weitere Klematis füllt die Mitte stärker auf und sorgt für gleichmäßigere Farbkontraste. Mit einer weiteren kleinen Kamelie wird die Optik noch etwas gleichmäßiger.

Nun kommt noch eine große Kamelie und eine weitere Mimosa hinzu. Die Gestaltung erhält so eine gewisse Symmetrie ohne jedoch total identisch zu wirken.

Im letzten Schritt kommen Hahnenfuß, eine dunkelrote Rose, eine Wachsblume und eine Kornblume hinzu. Jetzt ist unser Rankgitter vollständig gefüllt. Diesem Schritt liegen auch zwei Verbinder bei, die dann interessant werden, wenn man mehrere Rankgitter verbinden möchte.

Dieses Set ist wahrlich ein 18+ Set für geübte Baumeister. Der Aufbau der Blumen ist filigran und erfordert Geduld und auch etwas Fingerspitzengefühl. Die Bautechniken sind sehr spannend kombiniert und jede Blüte besitzt ihre eigenen Besonderheiten und Herausforderungen. Auch wenn es sich um ein 18+ Set handelt, können natürlich auch Kinder dieses Set aufbauen, jedoch sollten sie keine LEGO-Neulinge sein. Die Bauanleitung ist LEGO-typisch einsteigerfreundlich aufgebaut, sodass die Herausforderung hier eher in der filigranen Montage liegt.

Gestaltung und Qualität:

Wie man es von LEGO kennt, ist die Qualität der Bausteine und die Passgenauigkeit hervorragend. Auch die Farbgestaltung der Bausteine ist gleichmäßig und die beiden neuen Farbnuancen in Rosa und Violett verstärken das realistische Farbenspiel. Gestaltung und Detaillierung sind sehr gut gelungen und die Blüten besitzen eine sehr naturgetreue Optik. Die Menge und Größe der Blüten ist passend zum Rankgitter abgestimmt und es gibt keine störenden kahlen Stellen.

Eine besonders gute Figur macht das Set natürlich hängend an der Wand. Die Aufhänger sind gut platziert und es hängt auch an einem Nagel sicher. Ein wirklich sehr schönes Dekorationselement und Farbtupfer.

Fazit:

Mit dem Set LEGO Botanicals 11503 – Blumen an der Wand liefert LEGO eine konsequente und zugleich erfrischend neue Erweiterung der beliebten Botanicals-Serie ab. Das modulare Rankgitter hebt das Set deutlich von klassischen Blumensträußen oder Topfpflanzen ab und eröffnet kreative Möglichkeiten, die weit über ein einzelnes Modell hinausgehen. Besonders die flexible Anordnung der Blüten sowie die Option, mehrere Sets miteinander zu kombinieren, machen dieses Set zu einem echten Gestaltungselement für den Wohnraum.

Der Bauprozess richtet sich klar an erfahrene Baumeister: Die filigranen Blumen, die abwechslungsreichen Bautechniken und die vielen kleinen Elemente erfordern Geduld und Fingerspitzengefühl, belohnen dafür aber mit einem sehr entspannenden und zugleich befriedigenden Bauerlebnis. Jede Blumenart besitzt ihren eigenen Charakter, wodurch der Aufbau auch über die gesamte Bauzeit hinweg abwechslungsreich bleibt.

Gestalterisch überzeugt das Set auf ganzer Linie. Die neuen Blumenarten, die stimmige Farbwahl mit den frischen Rosa- und Violetttönen sowie die hohe Detailtreue sorgen für eine erstaunlich realistische Optik. In Kombination mit der gewohnt hohen LEGO-Qualität entsteht ein langlebiges Dekorationsobjekt, das besonders an der Wand seine volle Wirkung entfaltet und einen echten Blickfang darstellt.

Insgesamt ist LEGO Botanicals 11503 – Blumen an der Wand ein hochwertiges 18+-Set, das Kreativität, Design und Entspannung gelungen miteinander verbindet. Für Fans der Botanicals-Serie, für Deko-Liebhaber und für alle, die LEGO einmal jenseits klassischer Spielsets erleben möchten, ist dieses Set eine klare Empfehlung. Der UVP ist mit 89,99 € natürlich kein Schäppchen, vergleich man den Preis jedoch mit Kunstblumenarrangements zeigt sich ein insgesamt gutes Preis-Leistungsverhältnis.

