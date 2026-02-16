CyberConnect2 kündigt .hack//ZERO zum 30. Jubiläum an

CyberConnect2 hat sein lange angeteasertes 30-Jahre-Jubiläumsprojekt enthüllt und es ist tatsächlich ein komplett neues Spiel der .hack-Reihe. Der Titel lautet .hack//ZERO und soll einen frischen Einstieg in das klassische Action-RPG-Universum bieten. Konkrete Plattformen wurden bislang noch nicht bestätigt. Es handelt sich jedoch offenbar nicht um ein Mobile-Projekt, sondern um einen vollwertigen neuen Serienteil. Ein erster Teaser-Trailer zeigt bereits einige zentrale Figuren und gibt einen stimmungsvollen Vorgeschmack auf das neue Abenteuer.

Ein Neustart für die Kultreihe

Für alle, die mit der Reihe nicht vertraut sind: .hack ist ein Action-RPG-Franchise, das sich um Spieler dreht, die in einer virtuellen Online-Welt namens „The World“ gefangen sind. Die Serie kombiniert dabei stets zwei Ebenen, die Fantasy-Spielwelt und die reale Welt, deren Ereignisse sich gegenseitig beeinflussen. Die letzte Veröffentlichung war .hack//G.U. Last Recode für die PlayStation 4 im Jahr 2017, eine Remaster-Sammlung der ursprünglichen PS2-Titel. Seit der PS3-Generation lag die Marke weitgehend auf Eis, weshalb die Ankündigung eines komplett neuen Teils für viele Fans eine große Überraschung ist. Interessant ist außerdem, dass .hack//ZERO von CyberConnect2 selbst veröffentlicht wird, mit Genehmigung von Rechteinhaber Bandai Namco.

Auf der offiziellen Website heißt es, das Spiel werde die typische Dualität aus virtueller Welt und Realität mit modernen Erwartungen verbinden und dabei „100 Prozent reinen CyberConnect2-Spirit“ liefern. Sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger sollen gleichermaßen angesprochen werden.

Weitere Details zu Gameplay, Story und Release-Zeitraum stehen noch aus.