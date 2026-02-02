2K zeigt neue Inhalte für The Island in WWE 2K26

Mit einem frischen Trailer hat 2K weitere Details zu WWE 2K26 veröffentlicht und dabei besonders den Modus The Island in den Fokus gestellt. Erzählt wird das Ganze von Cody Rhodes, während die Story unmittelbar nach dem Sturz von Roman Reigns ansetzt.

Drei Fraktionen kämpfen um die Kontrolle

Nach dem Fall von Reigns ist ein Machtvakuum entstanden. Spieler können sich einer von drei Gruppierungen anschließen, die um die Vorherrschaft über The Island kämpfen:

The Order of Tradition unter Cody Rhodes

The Order of Shadows angeführt von Rhea Ripley

CM Punks Order of Anarchy

Je nach gewählter Fraktion verändert sich die Perspektive der Storyline. Entscheidungen wirken sich also direkt auf den Verlauf der The Island-Kampagne aus.

Neue Umgebung: The Scrapyard

Zentrales Highlight ist die neue Prügel-Umgebung The Scrapyard. Das Areal dient als Herzstück von The Island und kann auch in Exhibition-Matches ausgewählt werden. Interaktive Elemente wie eine Abschussrampe, Einkaufswagen oder Stahlträger sorgen für chaotische und kreative Brawls. Der MySuperstar-Editor wurde erweitert und bietet zusätzliche Anpassungsoptionen, eine Photo Face-Funktion sowie sogenannte World Taunts, mit denen ihr euch im Social Hub von The Island besser in Szene setzen könnt.

Neu ist außerdem ein wiederholbarer Towers-PvE-Modus mit kleinen, mittleren und großen Türmen, in denen ihr Order-Reputation und Belohnungen freischalten könnt. Saisonale Mega-Challenge-Tower-Events versprechen besonders seltene Rewards. Im Multiplayer-Bereich kommen MyTag-Koop-Matches für PvP, saisonales Ranked Play sowie neue Matchtypen wie Triple Threat, Fatal 4-Way und 2v2 hinzu.

WWE 2K26 erscheint am 13. März für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 und PC. Wer zur King of Kings Edition, Attitude Era Edition oder Monday Night War Edition greift, erhält sieben Tage früher Zugriff.