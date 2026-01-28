ZURU Neuheiten 2026: FIFA Ballers, Slime Mart, Mini Brands & mehr auf der Spielwarenmesse Nürnberg

Zur Spielwarenmesse in Nürnberg zeigt der neuseeländische Spielwarenhersteller ZURU auch in diesem Jahr eindrucksvoll, wie vielseitig modernes Spielzeug sein kann. Mit innovativen Neuentwicklungen und gezielten Erweiterungen erfolgreicher Marken spricht das Unternehmen unterschiedlichste Zielgruppen an, von Sammlern und Plüschtierfans über kreative Kids bis hin zu Action- und Wasserspielzeug-Enthusiasten. Neue Brands wie ZURU Slime Mart feiern Premiere, während etablierte Reihen wie Snackles, Rainbocorns, Mini Brands, Ballers, Robo Alive und XSHOT Water frischen Zuwachs erhalten. Das Ergebnis ist ein breit gefächertes Portfolio, das Spiel, Sammeln, Kreativität und Action miteinander verbindet.

FIFA™ Ballers

Mit den FIFA™ Ballers entfacht ZURU pünktlich zur Spielwarenmesse das Fußball- und Sammelfieber. Erstmals vorgestellt werden die offiziell lizenzierten Sammelfiguren zum FIFA WORLD CUP 2026™, der vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet. Aufbauend auf dem viralen Erfolg der NBA Ballers erweitert ZURU seine Ballers-Reihe um eine der weltweit bedeutendsten Sportlizenzen.

Die FIFA™ Ballers Series 1 umfasst 33 Fußballspieler aller Nationen, die jemals den FIFA WORLD CUP™ gewonnen haben, darunter Deutschland, Argentinien, Brasilien, Frankreich und Italien. Sieben seltene und zwei superseltene Figuren zeigen ikonische Jubelmomente, etwa Lionel Messis legendären Titeljubel. Ergänzt werden die Figuren durch realistische Accessoires wie Mini-Fußbälle, Tore und Spielfeldteile zum Sammeln und Zusammenbauen.

Die FIFA™ Ballers (UVP: 9,99 €) sind ab Ende Februar 2026 in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich und richten sich an Kinder ab drei Jahren ebenso wie an leidenschaftliche Sammler.

ZURU Slime Mart

Mit ZURU Slime Mart zieht kreativer Schleimspielspaß ins Kinderzimmer ein. Das neue Sortiment verwandelt Spielen in ein kulinarisches Erlebnis: Aus formbarem Schleim entstehen täuschend echte Miniatur-Speisen, von süßen Desserts bis zu herzhaften Klassikern. Die weiche, elastische Textur eignet sich ideal zum Modellieren, Drücken und Kneten und sorgt gleichzeitig für entspannende, sensorische Erlebnisse.

Zum Start umfasst Slime Mart kleine Tüten (UVP: 9,99 €) mit Dessert-Kreationen wie Erdbeer-Käsekuchen oder Donuts, Einkaufskörbe (UVP: 19,99 €) mit Burger oder Pizza sowie einen umfangreichen Einkaufswagen (UVP: 39,99 €) mit vier kreativen Gerichten. Nach dem Gestalten kann der Schleim weiter geknetet oder als dekoratives Mini-Food ausgehärtet werden. Slime Mart ist ab sofort im Handel erhältlich und richtet sich an Kinder ab sechs Jahren.

Mini Brands

Mit der Mini Brands Really Works Magic Cook Kitchen erweitert ZURU sein beliebtes Sammeluniversum um funktionierende Mini-Küchengeräte. Neun unterschiedliche Geräte, darunter Waffeleisen, Popcornmaschine oder Mixer, ermöglichen echtes Kochen und Backen im Mini-Format. Ausgestattet mit UV-Licht, passenden Mini-Zutaten und Zubehör, bieten sie realistische Spielerlebnisse mit großem Detailgrad.

Die Magic Cook Kitchen (UVP: 10,99 €) begeistert Kinder ab acht Jahren ebenso wie Teens und erwachsene Sammler. Jedes Set enthält ein funktionsfähiges Gerät, Zubehör und ein Sammelheft und lädt dazu ein, Schritt für Schritt eine komplette Mini-Küche aufzubauen.

Rainbocorns

Magischer Zuwachs für Rainboville: Mit den Rainbocorns Wild Heart Surprise zieht abenteuerlicher Dschungel-Spaß in die beliebte Plüschwelt ein. Sieben neue, weiche Charaktere mit farbenfrohen Mustern warten darauf, entdeckt zu werden. Jede Überraschungskapsel enthält neben dem Plüschtier über zehn Extras, darunter Boo-Boocorns Sammelfiguren, Sticker und Schleim.

Durch sanftes Drücken lassen sich die Überraschungen enthüllen, was das Unboxing-Erlebnis besonders interaktiv macht. Die Rainbocorns Wild Heart Surprise (UVP: 14,99 €) sind ab sofort erhältlich und richten sich an Kinder ab drei Jahren.

Fuggler

Frech, schräg und bewusst unperfekt: Die Fugglers stehen für Chaos mit Charakter. Mit neuen Reihen wie Fugg Life, Fugg Stars und Old Fogies wächst das Fuggler-Universum weiter. Jede Figur kombiniert superweichen Plüsch mit schiefen Blicken, echten Zähnen und einer ordentlichen Portion schwarzem Humor.

Ob Street-Style, Glamour oder mürrische Senioren, die neuen Fugglers (UVP: 14,99 €) erscheinen ab März und richten sich an Sammelfans ab vier Jahren, die bewusst das Ungewöhnliche suchen.

Snackles

Die ZURU Snackles verbinden flauschige Plüschtiere mit beliebten lizenzierten Snacks und individueller Persönlichkeit. Mit Serie 3 ziehen elf neue Charaktere ein, darunter Tiere mit Vorlieben für Marken wie Haribo, Babybel oder Krispy Kreme. Ergänzt wird das Sortiment durch die limitierte Disney Snackles Serie 2, die ikonische Disney-Figuren wie Winnie Puuh, Stitch oder Remy im Snackles-Stil zeigt.

Alle Snackles sind 13 cm groß, kommen in Überraschungskapseln inklusive Sammelheft und Sticker und sind ab sofort zum UVP von 10,99 € erhältlich.

Robo Alive

Unterwasser-Action für Zuhause: Mit dem Robo Alive Hai erweitert ZURU seine wasseraktivierte Robo-Serie. Der 9 cm große Roboter-Hai beginnt beim Eintauchen ins Wasser realistisch zu schwimmen, taucht bis zu 180 cm tief und bewegt sich in fünf Richtungen. Er ist in drei Farbvarianten erhältlich und kommt inklusive Batterien.

Der Robo Alive Hai (UVP: 9,99 €) ist ab Februar verfügbar und sorgt bei Kindern ab drei Jahren für fantasievolle Bade- und Poolabenteuer.

XSHOT Water Blaster

Für actionreiche Abkühlung sorgt ZURU mit neuen Produkten der XSHOT Water Reihe. Dank Fast-Fill-Technologie lassen sich die Wasserblaster in Sekunden befüllen. Der XSHOT Fast-Fill Shark-Attack (UVP: 17,99 €) überzeugt mit 10 Metern Reichweite und Hai-Design, während der XSHOT Water Turbo Stream Motor Soaker (UVP: 19,99 €) mit motorisiertem Dauerstrahl, LED-Lauf und Akku punktet.

Ergänzt wird das Sortiment durch Bunch O Balloons, wiederverwendbare Magnet-Wasserballons oder klassische Tropical Party-Ballons für schnellen Wasserspaß. Ab Februar steht damit einem erfrischenden Sommer nichts im Weg.

