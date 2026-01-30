Zenless Zone Zero 2.6: Idol-Debüt, neue Agentinnen & Events ab 6. Februar

HoYoverse hat heute offiziell Version 2.6 „Zugabe eines alten Traums“ für Zenless Zone Zero angekündigt. Das Update erscheint am 6. Februar und fungiert als Interludium nach dem Höhepunkt von Saison 2. Spieler kehren dabei in die bekannten Straßen der Sixth Street zurück, wo sich die Themen Träume und Liebe mit den Feierlichkeiten zum Tag der goldenen Möhre in New Eridu vermischen.

Rückkehr nach Sixth Street: Zwischen Feststimmung und unterschwelliger Gefahr

Während New Eridu in festlichem Glanz erstrahlt, liegt ein spürbares Unbehagen in der Luft. Die Geschwister Phaethon werden in einen dringenden Auftrag rund um eine illegale intelligente Entität verwickelt, der sie erneut mit Jane Doe auf der Sixth Street zusammenführt. Die Handlung kulminiert in der ikonischen Musikhalle „404 ERROR“, wo sich trotz drohender Gefahren alles um Träume, Musik und flüchtige Hoffnung dreht.

Angels of Delusion feiern ihr Debüt

Im Mittelpunkt von Version 2.6 steht das lang erwartete Debüt der Idol-Gruppe „Angels of Delusion“. Die Nachwuchsband bringt nicht nur frischen Wind in die Story, sondern auch neue Gameplay-Mechaniken, die auf koordinierte Teamangriffe ausgelegt sind.

Neue Agentinnen: Sunna und Aria im Detail

Mit Sunna und Aria betreten zwei neue Rang-S-Agentinnen das Kampffeld.

Sunna ist eine physische Support-Agentin, die Angriffs- und Anomalie-Teams mit starken Buffs unterstützt. Mithilfe ihres Gefährten Bubblegum markiert sie Gegner und löst Explosionen aus, die dem gesamten Team einen mächtigen Angriffsbonus verleihen.

Aria, die Leadsängerin der Gruppe, ist eine Äther-Anomalie-Agentin mit zwei Formen – Konstruktform und Idol-Projektion. Sie spezialisiert sich auf hohen explosiven Schaden gegen Gegner mit Attributanomalien und glänzt vor allem im Frontalangriff. Unterstützt werden beide von ihrem Fanclub-Präsidenten „Größter Fan“, der Heilung und zusätzliche Angriffsstärkung gewährt, sobald mindestens zwei Mitglieder der Angels of Delusion im Team sind. Zusätzlich erhalten Sunna und Aria neue Outfits, während auch die Rang-S-Agentinnen Yixuan und Yuzuha ihr Comeback feiern.

Neue Events und Spielmodi in Version 2.6

Die Hauptaktion „Harmonie des Wunschdenkens“ versetzt Proxys in die Rolle eines Backstage-Mitarbeiters der Angels of Delusion. Spieler planen Trainingstage, verwalten soziale Medien und fördern den Aufstieg der Idol-Gruppe über Rhythmus-Minispiele sowie eine erweiterte Version des Modus „Großes Marcel-Abenteuer“.

In Höhle Null startet zudem der neue Modus „Operation ‚Matrix‘“ mit wöchentlich wechselnden thematischen Leveln, neuen Mechaniken und zusätzlicher taktischer Tiefe durch Resonia und agentenspezifische Ausrüstung. Die neue Funktion „Durchfegen“ soll das Fortschreiten und die Erkundung weiter vereinfachen.

Festliche Belohnungen und zeitlich begrenzte Aktionen

Zum Tag der goldenen Möhre erwarten Spieler zahlreiche Boni: Verstärkungen für Lycaon und Harumasa, ein zeitlich begrenztes neues Outfit für Pan Yinhu sowie eine IK-Mitgliedschaft-Aktion mit insgesamt 3.300 Polychrom als Anmeldebelohnung.

Vom 14. bis 23. Februar läuft außerdem die Aktion „Goldene Überraschung, wunderbare Booni“, bei der tägliche Ziehungen die Chance bieten, einen Anteil eines 4-Milliarden-Polychrom-Preispools zu gewinnen.

Globale Fan-Aktion zum Idol-Debüt

Passend zum Debüt der Angels of Delusion startet weltweit die Fan-Unterstützungsaktion „Zuckerrausch: Süße rettet die Welt“. Mit Kollaborationen, Offline-Events und thematischen Aktionen winken exklusive Fanartikel wie Leuchtstäbe, T-Shirts und Handtücher. Weitere Details sollen über die offiziellen Social-Media-Kanäle folgen.

Release, Plattformen und weitere Infos

Zenless Zone Zero – Version 2.6 „Zugabe eines alten Traums“ erscheint am 6. Februar für PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS und Android. Neue und zurückkehrende Spieler können sich weiterhin anmelden, um die Rang-S-Agentin Zhao kostenlos zu erhalten. Das Spiel ist ab PEGI 12 bzw. ESRB 13+ freigegeben. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website und den Social-Media-Kanälen von HoYoverse.