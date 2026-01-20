Yakuza 3 Remastered wird bald aus dem Verkauf genommen

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio haben angekündigt, dass Yakuza 3 Remastered mit dem Release von Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties aus den digitalen Stores entfernt wird. Die Delistung erfolgt im Februar, zeitgleich mit der Veröffentlichung der Neuauflage. Wichtig für bestehende Besitzer ist jedoch die Entwarnung. Wer den Titel bereits gekauft hat, kann das Spiel weiterhin ganz normal spielen und erneut herunterladen. Lediglich der Einzelkauf wird künftig nicht mehr möglich sein.

Yakuza 3 Remastered wird bald durch Kiwami ersetzt

Eine Ausnahme bleibt bestehen. Yakuza 3 ist auch nach der Delistung weiterhin Teil des Yakuza Complete Series Bundles. Dieses Paket enthält neben Yakuza 3 Remaster auch Yakuza 4 Remastered und Yakuza 5 Remastered. In einem Statement erklärte Ryu Ga Gotoku Studio, dass man großen Wert auf die eigene kreative Vision lege und Spielern mit Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties eine vollständig neue Erfahrung bieten wolle. Gleichzeitig betonte das Studio, dass Fans des Originals weiterhin die Möglichkeit haben, die klassische Version über das Komplettbundle zu erleben.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erscheint am 12. Februar für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Switch 2 und PC. Eine spielbare Demo soll ebenfalls in Kürze veröffentlicht werden.