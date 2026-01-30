WWE 2K26: CM Punk ist erneut der Star auf dem Cover

Mit WWE 2K26 nutzt 2K einen besonderen Moment, um eine der prägendsten Persönlichkeiten der modernen Wrestling-Geschichte wieder ins Rampenlicht zu rücken: CM Punk. Laut 2K ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, seine Geschichte, seinen Einfluss und seine rebellische Haltung umfassend im Spiel zu erzählen. CM Punk war bereits 2012 das Cover-Gesicht von WWE ’13 und stand sinnbildlich für einen Umbruch in der Serie. Kurz nach dem Release verließ er jedoch die WWE, während sich die WWE-2K-Reihe ohne ihn weiterentwickelte. Mit seiner viel beachteten Rückkehr zur WWE Ende 2023 begann für 2K die Planung, Punk auch spielerisch wieder eine zentrale Rolle zu geben. Ein erster Schritt erfolgte mit seiner Rückkehr in WWE 2K24. Doch schnell wurde klar, dass seine Karriere mehr als nur einen DLC verdient.

WWE 2K26 bringt auch die Attitude-Era zurück

Der entscheidende Moment kam im April 2025, als CM Punk das Main Event von WrestleMania 41 in Las Vegas bestritt. Für 2K war damit klar: WWE 2K26 sollte das Spiel werden, das Punks Vermächtnis in den Mittelpunkt stellt. Inhaltlich greift WWE 2K26 stark die Themen auf, für die CM Punk steht. Rebellion, Anti-Establishment und das bewusste Brechen von Regeln. Seine legendäre „Pipe Bomb“-Promo, sein kompromissloses Auftreten und der Moment, in dem er mit dem WWE-Titel die Company verließ, dienen als kreative Grundlage. Diese Haltung wird bewusst mit der Attitude Era verknüpft. Einer Phase, die WWE im Monday Night War gegen WCW neu definierte.

Eine Schlüsselrolle spielt dabei Triple H, der als Bindeglied zwischen Attitude Era, Monday Night War und CM Punks Karriere fungiert. Passend dazu ziert Triple H die King of Kings Edition von WWE 2K26, während CM Punk das Cover der Standard Edition übernimmt. Herzstück des Spiels ist der 2K Showcase-Modus, der sich komplett CM Punks Karriere widmet. In Zusammenarbeit mit Punk selbst wurden ikonische Matches, Rivalitäten und Wendepunkte seiner Laufbahn umgesetzt. Zusätzlich dürfen sich Spieler auf alternative Szenarien freuen. Die der Frage nachgehen, was passiert wäre, wenn CM Punk die WWE nie verlassen hätte. Oder früher auf Legenden der Attitude Era getroffen wäre. Auch spielerisch greift WWE 2K26 den rauen Geist dieser Zeit auf. Neue Matchtypen wie Inferno Match, Dumpster Match, I Quit Match und 3 Stages of Hell halten Einzug. Dazu kommen neue Waffen wie Reißzwecken sowie die Möglichkeit, Tische zu stapeln, um das Chaos im Ring weiter zu steigern.

Zum Launch wird WWE 2K26 in vier Editionen erscheinen. Standard Edition, King of Kings Edition, Attitude Era Edition. Und der besonders umfangreichen Monday Night War Edition, die zusätzliche Inhalte und WrestleMania-Extras bietet. Der Release ist für den 13. März 2026 auf Xbox Series X|S angesetzt: Mit 7 Tagen Early Access ab dem 6. März für ausgewählte Editionen.