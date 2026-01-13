World of Warships Update 15.0: Neue europäische Schlachtschiffe & Event

Wargaming, Entwickler und Publisher des historisch akkuraten Multiplayer-Marinespiels World of Warships, startet das neue Jahr mit einem umfangreichen Update. Spieler dürfen sich auf neue Schiffe, Kommandanten und zeitlich begrenzte Events freuen. Zu den Highlights zählen paneuropäische Schlachtschiffe im Early Access, das ikonische französische U-Boot Surcouf im Rahmen des neuen Events „Alles für den Sieg“ sowie ein neuer Kommandant in Zusammenarbeit mit dem YouTuber martincitopants. Ferner erweitert World of Warships sein Engagement für maritimes Kulturerbe mit dem Naval Museum Atlas 2026, einem neuen Kalenderprojekt in Kooperation mit zwölf renommierten US-amerikanischen Schiffsmuseen, das von kostenlosen Kampfmissionen im Spiel begleitet wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Paneuropäische Schlachtschiffe im Early Access

Zum Jahresbeginn laufen sieben neue paneuropäische Schlachtschiffe in den Early Access ein: Yavuz Sultan Selim, Tegetthoff, Laudon, Chios, Enigheten, Gustav den Store und Thor. Die Schiffe decken mehrere Stufen ab und verfügen über Langstreckentorpedos, die mit zunehmender Stufe stärker werden, sowie über eine für Schlachtschiffe ungewöhnlich gute Tarnung. Ab Stufe V steht zudem der Verbrauchsgegenstand Motornotleistung zur Verfügung, der eine schnelle Neupositionierung ermöglicht. Ab Stufe VIII kommt außerdem Überwachungsradar hinzu.

1 von 7

Begleitend erscheint ein neuer Event-Pass mit zwei Fortschrittslinien und zahlreichen Belohnungen, darunter Tarnungen, zwei der neuen europäischen Schlachtschiffe sowie Container für die Sammlung „Ehre, Integrität, Tugend“. Die 60-teilige Sammlung widmet sich Vizeadmiral John Augustine Collins von der Royal Australian Navy. Nach Abschluss der Sammlung erhalten Spieler Collins als Kommandanten – den ersten einzigartigen Commonwealth-Kommandanten im Spiel mit speziellen Talenten und verbesserten Fähigkeiten.

Das legendäre U-Boot Surcouf im Event „Alles für den Sieg“

Ab dem 5. Februar, in der letzten Woche des Updates, startet das neue Event „Alles für den Sieg“. Durch das Kombinieren und Tauschen verschiedener Ressourcen können Spieler hochwertige Belohnungen freischalten, darunter den panasiatischen Premium-Kreuzer Narai (Stufe VIII), das italienische Premium-Schlachtschiff Marcantonio Colonna (Stufe VIII) sowie das sowjetische Premium-Schlachtschiff Zarya Svobody (Stufe IX).

1 von 4

Höhepunkt des Events ist das französische U-Boot Surcouf der Stufe X. Das historische Schiff ist mit vier vorderen Torpedorohren, zwei dreifachen Heckwerfern und einem Turm mit zwei 203-mm-Geschützen ausgestattet und verfügt über Fähigkeiten zur Abwehr von Luftangriffen auf U-Boote. Aufgrund von Tiefenbeschränkungen, fehlendem Sonar und dem Verzicht auf akustische Torpedos eignet sich die Surcouf besonders für den Einsatz als Überwasserschiff, das seine Tauchfähigkeit für verdeckte Positionswechsel nutzt.

YouTuber martincitopants als neuer Kommandant

Mit einer Portion „Nautical Nonsense“ betritt martincitopants die Bühne von World of Warships. Der beliebte YouTuber wird als Captain Mart spielbarer Kommandant und bringt eine exklusive permanente Tarnung mit. Captain Mart sowie weitere Extras können über eine Spezialmission freigeschaltet werden, die mithilfe eines Codes zugänglich ist. Dieser Code wird in Kürze über die sozialen Kanäle veröffentlicht. Zusätzlich kann eine individuelle Captain-Mart-Flagge in der Waffenkammer erspielt werden.

Naval Museum Atlas 2026: Zwölf Monate maritime Geschichte

Der Naval Museum Atlas 2026 entstand in enger Zusammenarbeit mit zwölf führenden US-amerikanischen Schiffsmuseen und würdigt legendäre Schiffe, die die maritime Geschichte der Vereinigten Staaten geprägt haben. Das Projekt umfasst einen sammelbaren Wandkalender, erhältlich unter merch.worldofwarships.com, sowie einen kostenlosen digitalen Kalender, der ab Januar allen Spielern zur Verfügung steht.

Über spezielle Kampfmissionen im Spiel können Spieler die Geschichten der beteiligten Museumsschiffe entdecken und für begrenzte Zeit selbst erleben. Zusätzlich spendet World of Warships seinen Anteil an den Erlösen aus dem Verkauf des Wandkalenders an die Historic Naval Ships Association (HNSA) und unterstützt damit aktiv den Erhalt historischer Marineschiffe.