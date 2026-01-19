World of Warships: Legends 2026 Update – Neue Kampagne, Azur Lane Wave 7 & französisches Marine-Event

Wargaming, Entwickler und Publisher des führenden historisch authentischen Multiplayer-Marinespiels für Konsolen und Mobilgeräte, World of Warships: Legends, startet mit einem frischen Inhaltsupdate ins Jahr 2026. Zu den Highlights zählen die neue Kampagne „Aus dem Gefecht geboren“, die siebte Welle von Azur Lane, ein französisches Marine-Event sowie das Büroprojekt rund um die Gouden Leeuw. Zudem wurde ein neuer Marathon gestartet, bei dem das legendäre sowjetische Schlachtschiff Kremlin freigeschaltet werden kann.

Kampagne „Aus dem Gefecht geboren“ – Neue Belohnungen für World of Warships: Legends

Die erste Kampagne des Jahres ist jetzt live. „Aus dem Gefecht geboren“ läuft bis zum 23. Februar und umfasst 100 Meilensteine, die Spieler erreichen können, um zahlreiche Belohnungen wie Tarnungen, Kisten und mehr zu erhalten. Am Ende der Kampagne erwartet diejenigen, die alle Herausforderungen mit Unterstützung der Admiralität meistern, der britische Premium-Zerstörer Somme der Stufe VIII. Dieses vielseitige Schiff verfügt über getarnte Langstreckentorpedos sowie einen Torpedo-Nachlade-Booster mit unbegrenzten Ladungen.

Neue zeitlich begrenzte Azur Lane-Inhalte vom 19. Januar bis 23. Februar

Azur Lane kehrt mit der siebten Welle zurück und bringt frische Inhalte aus dem beliebten Side-Scrolling-Seeschlachtspiel nach World of Warships: Legends. Ab dem 19. Januar können Spieler mit fünf neuen Azur Lane-Kommandanten in See stechen: dem italienischen Premium-Schlachtschiff AL Vittorio Veneto (Stufe VII), dem deutschen Premium-Kreuzer AL Ägir (Stufe VIII), dem sowjetischen Premium-Kreuzer AL Tallinn (Stufe VI), dem deutschen torpedofokussierten Zerstörer AL Z-24 sowie einem neuen Container und einem Skin für die AL Massachusetts.

Vive la France! – Das französische Marine-Event startet

Ein neues französisches Marine-Event bietet exklusive thematische Belohnungen, darunter spezielle Kisten mit Skins für die französischen Schlachtschiffe Normandie, Lyon, Richelieu, Alsace, Bourgogne, Strasbourg und Flandre. Außerdem besteht die Chance, die Premium-Schlachtschiffe Strasbourg oder Flandre zu erhalten. Die Kisten sind auch über den neuen Kalender „Hüterin der Freiheit“ erhältlich, der beim Abschluss das Kapitänsoutfit Marianne für französische Kommandanten freischaltet. Zusätzlich können mutige Spieler an der Mission „Meer der Courage“ teilnehmen, um den französischen Kommandanten Charles Bléry freizuschalten.

Legendäre Schiffe und weitere Neuerungen

Zwei legendäre Schiffe bereichern das Spiel: Der niederländische Kreuzer Gouden Leeuw mit enormer Luftangriffskraft steht als Büroprojekt zur Verfügung, und im Rahmen eines dreiteiligen Marathons können Spieler Schiffsteile sammeln, um das legendäre sowjetische Schlachtschiff Kremlin freizuschalten.

Darüber hinaus erwarten die Spieler neue Saisons des Flottencups, Ranglistenschlachten, Keilereien sowie die vollständige Einführung japanischer Hybrid-Schlachtschiffe und viele weitere Verbesserungen. Zum Abschluss des Updates findet vom 9. bis 23. Februar eine Sondermission statt, bei der im Rahmen der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest Schiffe, Skins und Kommandanten-Outfits zu vergünstigten Preisen erhältlich sind.