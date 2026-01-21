World of Warcraft: Vorbereitungspatch zu Midnight jetzt live

Der Vorbereitungspatch ist jetzt verfügbar und markiert den nächsten Wendepunkt in World of Warcraft: The War Within: Xal’ataths unersättliches Streben nach Macht hat die Champions von Azeroth erschüttert. Doch Zeit zum Innehalten bleibt kaum, denn bereits jetzt müssen sie sich auf die bevorstehende Invasion der Armee der Leere einstellen. Mit diesem Update wird der World-of-Warcraft-Client offiziell auf Version 12.0 angehoben und schaltet schon vor dem eigentlichen Start der Erweiterung zahlreiche neue Funktionen und Systemänderungen aus Midnight frei. Dazu zählen unter anderem umfangreiche Aktualisierungen der Spielerbehausungen, wie die neuen optionalen Nachbarschaftsaktivitäten „Unterfangen“, mit denen zusätzliche Erfahrung für Dekorationen und Behausungen gesammelt werden kann. Besitzer*innen von Midnight erhalten darüber hinaus neue Fassadenstile im kulturellen Look der Nachtelfen und Blutelfen.

Ebenfalls neu ist die Klassenspezialisierung des Verschlingerdämonenjägers, eine zauberwirkende Spielweise, die aus mittlerer Distanz agiert und dabei die für Dämonenjäger typische hohe Beweglichkeit beibehält. Mit der Macht der Leere stellen sich Spieler*innen ehemals verbündeten Champions entgegen, die nun eine Bedrohung für Azeroth darstellen. Passend dazu wird mit den Leerenelfen-Dämonenjägern erstmals eine neue Kombination aus Volk und Klasse eingeführt. Zusätzlich werden Werte und Gegenstandsstufen im Rahmen eines sogenannten „Squishs“ neu skaliert.

Das Update bringt außerdem zahlreiche Verbesserungen an der Benutzeroberfläche mit sich, darunter mächtige neue Funktionen, erweiterte Anpassungsoptionen, übersichtlichere Schlachtzugfenster sowie zusätzliche Möglichkeiten zur Skalierung der Anzeige. Auch das Transmogrifikationssystem wurde grundlegend überarbeitet. Eine vollständige Vorschau aller Neuerungen findet sich in den Patchnotes zum Inhaltsupdate auf der offiziellen Website von World of Warcraft.

Ab dem 28. Januar startet zudem das Vorbereitungsevent „Zwielichtaszendenz“, bei dem Spieler*innen zufällige Angriffe der Leere in der gesamten Spielwelt abwehren müssen. Mit diesen Ereignissen kehrt auch der Stärkungseffekt „Winde des mysteriösen Glücks“ zurück, der einen Erfahrungsbonus für Charaktere der Stufen 10 bis 79 gewährt. Weitere Informationen zu Midnight sind auf der offiziellen Website von World of Warcraft zu finden.