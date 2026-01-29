World of Tanks: HEAT – Neue Videoserie „Foundations“ startet

World of Tanks: HEAT startet mit „Foundations“ eine neue Videoserie, die tief in das Universum, die Agenten und die Fahrzeuge des Spiels eintaucht. Die erste Episode mit dem Titel „Der Ursprung von HEAT“ ist ab sofort verfügbar und liefert den bislang umfassendsten Einblick in die Spielwelt sowie die intensiven Panzergefechte.

World of Tanks: HEAT ist in einer alternativen Zeitlinie nach dem Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Spieler erleben eine Welt, in der experimentelle Technologien und schwer gepanzerte Fahrzeuge globale Konflikte kontrollieren. Die Gefechte finden in vielfältigen Umgebungen statt, während Eliteeinheiten mit hochmodernen Prototypen als letzte Instanz zur Wahrung des Friedens agieren.

Im Zentrum des Geschehens stehen die High Efficiency Armored Teams, kurz HEAT. Diese Elite-Agenten werden entsandt, um Konflikte zu stoppen, bevor sie außer Kontrolle geraten. Jeder Agent kommandiert bis zu zwei einzigartige Panzer, die weit mehr sind als bloße Kriegsmaschinen: Sie sind eine Verlängerung ihres Piloten. Die Fahrzeuge lassen sich vollständig aufrüsten und individuell anpassen, entwickeln sich mit dem Spielstil der Spieler weiter und bestimmen Aussehen, Taktik und Dominanz auf dem Schlachtfeld.

Der neu veröffentlichte Trailer gewährt zudem einen ersten Blick auf die zentralen Spielmodi von World of Tanks: HEAT, die alle auf taktischen, zielorientierten Gefechten basieren:

Eroberung (10v10): Mehrere Zonen auf der Karte einnehmen und verteidigen.

Abschussbestätigung (5v5): Token von besiegten Gegnern und gefallenen Verbündeten sichern.

Herrschaft (5v5): Kontrolle über eine einzelne, rotierende Basis erkämpfen.

Kontrolle (5v5): Eine umkämpfte Zone dauerhaft halten, um den Sieg zu erringen.

„Foundations: Der Ursprung von HEAT“ markiert den Auftakt einer fortlaufenden Videoreihe, die nach und nach Agenten, Fahrzeuge, Karten und Spielsysteme von World of Tanks: HEAT beleuchtet.

Interessierte können die erste Folge ab sofort ansehen und World of Tanks: HEAT auf ihre Wunschliste setzen, um keine zukünftigen Enthüllungen und Ankündigungen zu verpassen.